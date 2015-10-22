《全球汇市》欧元难以突破近期区间，投资者等待欧洲央行会议

《路透晚报》--1月20日日间新闻摘要（中港台）
在连续走平三个季度之后，中国四季度GDP增速微升至6.8%，略超市场预期，为2016年画上漂亮的句点。中国经济短周期反弹，得益于汽车销售带动下消费的稳中有升，以及房地产投资等的惯性增长，预计会延续到今年一二季度。
纽约 当日 今年来 2014年
最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价
欧元/美元 1.1339 1.1336 0.03 -6.27 1.2097
美元/日圆 119.91 119.93 -0.02 0.38 119.68
欧元/日圆 135.97 135.95 0.01 -6.37 144.78
美元/瑞郎 0.9591 0.9592 -0.01 -3.50 0.9941
英镑/美元 1.5422 1.5416 0.04 -0.97 1.5573
美元/加元 1.3130 1.3137 -0.05 13.01 1.1618
澳元/美元 0.7216 0.7208 0.11 -11.66 0.8168
新西兰元/美元 0.6724 0.6701 0.34 -13.76 0.7797
澳元/日圆 86.530 86.450 0.09 -11.46 97.750
新西兰元/日圆 80.630 80.370 0.32 -13.76 93.310
英镑/日圆 184.93 184.88 0.03 -0.49 186.38
澳元/新西兰元 1.0722 1.0739 -0.16 2.42 1.0469
附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)
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全部现汇报价 (编译 孙国玉/王兴亚/李婷仪 审校 王丽鑫/李爽/许娜)
在连续走平三个季度之后，中国四季度GDP增速微升至6.8%，略超市场预期，为2016年画上漂亮的句点。中国经济短周期反弹，得益于汽车销售带动下消费的稳中有升，以及房地产投资等的惯性增长，预计会延续到今年一二季度。
路透台北1月20日 - 台湾经济部周五公布，12月外销订单金额较上年 同期升6.3%，低市场预估的成长8.9%。分析师认为，由电子产品带动的复 苏高峰已经过去，目前持平看待2017年外销订单表现。 经济部表示，2016年外销订单4,445.4亿美元，较上年减少72.8亿美 元或减1.6%。 2016年12月(%) 2016年11月(%) 外销订单 +6.30 +7.00 路透调查 +8.90 -- 订单区域 中国大陆(含港) +11.2 +12.00 美国 +8.7 +10.1 欧洲 +7.9 +3.5 日本 -2.6 -0.4(完)
路透上海1月20日 - 中国最大水利企业--长江电力 周五盘后刊登业绩快报，去年公司实现净利210.15亿元人民币，同比增长82.43%，主要因去年收购川云公司，全资拥有两座大型水电站，令公司装机规模和发电量大幅提升。