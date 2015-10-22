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亚洲 | 2015年 10月 22日 星期四 09:00 BJT

《全球汇市》欧元难以突破近期区间，投资者等待欧洲央行会议

纽约 当日 今年来 2014年

最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.1339 1.1336 0.03 -6.27 1.2097

美元/日圆 119.91 119.93 -0.02 0.38 119.68

欧元/日圆 135.97 135.95 0.01 -6.37 144.78

美元/瑞郎 0.9591 0.9592 -0.01 -3.50 0.9941

英镑/美元 1.5422 1.5416 0.04 -0.97 1.5573

美元/加元 1.3130 1.3137 -0.05 13.01 1.1618

澳元/美元 0.7216 0.7208 0.11 -11.66 0.8168

新西兰元/美元 0.6724 0.6701 0.34 -13.76 0.7797

澳元/日圆 86.530 86.450 0.09 -11.46 97.750

新西兰元/日圆 80.630 80.370 0.32 -13.76 93.310

英镑/日圆 184.93 184.88 0.03 -0.49 186.38

澳元/新西兰元 1.0722 1.0739 -0.16 2.42 1.0469

附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)

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全部现汇报价 (编译 孙国玉/王兴亚/李婷仪 审校 王丽鑫/李爽/许娜)

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