《香港报摘》--信报10月22日

**头版头条**

--上海及深圳两地股市融资（孖展）余额连升九日，逼近万亿元人民币，而场外配资（违规孖展）亦有死灰复燃迹象，A股周三中段掉头大跌3%，险守3,300点关口。有分析员指出，下周五中全会预期会审议“十三五”规划，可能公布市场期待已久的刺激经济政策，但若政策未能有效支持经济，反而会打击市场信心。

**其他**

--香港虽为国际金融中心，但香港证券业协会新任主席缪英源认为，本港的金融市场未够多元化，过分集中于股票买卖，香港应利用自身的优势，发展各类金融产品。

--中银香港私人银行总经理曾锦燕指出，亚洲特别是中国的财富增长迅速，该行锐意拓展包括中港的区内私人银行业务，冀三年内亚洲区管理资产总值（AUM）达600-700亿美元。

--内地影视巨擘黎瑞刚早前伙拍腾讯 、“壳王”陈国强入主美克国际 ，但交易不获联交所放行。美克周二公布，修订交易结构后仍未获联交所上市委员会批准，正审慎考虑裁决理据，并可能再向上市委员会申请覆核。

--媒体称，中纪委现正调查中石化集团在安哥拉的石油交易，反映内地历时近三年的石油行业反腐调查还在继续中。今次调查，涉及该集团前总经理苏树林在2007-2011年的任职期内，是否为夺取安哥拉海上油田开采权，支付了昂贵的价格，以及其中是否行贿和回佣。（完）

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