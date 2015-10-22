《香港报摘》--信报10月22日

标题新闻：IMF总裁称2017年全球经济一大风险在于各国在税制、监管和贸易领域恶性竞争
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**头版头条**
--上海及深圳两地股市融资（孖展）余额连升九日，逼近万亿元人民币，而场外配资（违规孖展）亦有死灰复燃迹象，A股周三中段掉头大跌3%，险守3,300点关口。有分析员指出，下周五中全会预期会审议“十三五”规划，可能公布市场期待已久的刺激经济政策，但若政策未能有效支持经济，反而会打击市场信心。
**其他**
--香港虽为国际金融中心，但香港证券业协会新任主席缪英源认为，本港的金融市场未够多元化，过分集中于股票买卖，香港应利用自身的优势，发展各类金融产品。
--中银香港私人银行总经理曾锦燕指出，亚洲特别是中国的财富增长迅速，该行锐意拓展包括中港的区内私人银行业务，冀三年内亚洲区管理资产总值（AUM）达600-700亿美元。
--内地影视巨擘黎瑞刚早前伙拍腾讯 、“壳王”陈国强入主美克国际 ，但交易不获联交所放行。美克周二公布，修订交易结构后仍未获联交所上市委员会批准，正审慎考虑裁决理据，并可能再向上市委员会申请覆核。
--媒体称，中纪委现正调查中石化集团在安哥拉的石油交易，反映内地历时近三年的石油行业反腐调查还在继续中。今次调查，涉及该集团前总经理苏树林在2007-2011年的任职期内，是否为夺取安哥拉海上油田开采权，支付了昂贵的价格，以及其中是否行贿和回佣。（完）
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台湾报摘 (整理 赵红梅; 审校 张喜良)
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路透香港1月20日 - 路透旗下基点报导，消息人士指出，以中信集团 为首的财团以20.8亿美元收购美国速食业巨擘麦当劳中港业务多数股权一 案，已有三家银行签约提供长天期离岸贷款。 中国银行澳门分行、招商银行纽约分行以及中国信托商业银行为该笔 贷款的牵头行，中银澳门亦担任贷款代理行及担保品控管行。 消息人士指出，三家银行合作提供俱乐部贷款，当中包含多笔子贷款 。 1月9日，麦当劳表示已签订一纸20年协议，将中国大陆和香港业务控 制权益卖给中信股份 旗下的中信资本(持股32%)及私募股权业者 凯雷 (持股20%)。(完) 麦当劳中港业务控制权出售细节，请参考 贵金属报导 基本金属报导 全球金市 COMEX金持仓 伦敦金定盘 COMEX铜持仓 现货金 现货银 现货铂金 现货钯金 金属期市 LME库存
路透北京1月20日 - 针对辽宁省财政数据造假事件，中国财政部周五称，辽宁省相关市县主要通过虚构应税事项和纳税依据、虚假拆迁或转让土地等四种方式虚增财政收入。