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亚洲 | 2015年 10月 22日 星期四 09:10 BJT

《汇市简讯》澳元兑美元在澳洲国民银行企业状况调查公布后持稳

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* 澳元兑美元亚洲市场盘初走势依然艰难，未从澳洲国民银行的企业状况调查数据中获得提振

* 根据澳洲国民银行的调查，澳洲企业对第三季看法愈发乐观

* 澳元兑美元基本持平，最新报0.7217美元，日内涨0.12%(完)

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