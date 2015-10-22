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亚洲 | 2015年 10月 22日 星期四 08:45 BJT

《台湾重要政经日程》--10月22日

=====================今日重要政经消息==============================
    10/22(四)
    --两岸保险监理平台会议。    
    --09:00 行政院院会。
    --14:30 国泰房地产指数调查发布会。
    --16:20 央行公布9月五大银行新承做放款平均利率。
    --16:30 财政部国库署记者会。
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    10/23(五)
    --16:00 经济部公布9月工业生产指数年变动率，上月为下跌5.46%。
    --16:20 央行公布9月M2年增率，上月年增6.01%。
    
    10/30(五)
    --08:30 台湾主计总处公布第三季经济成长率概估值。
          
    11/5(四)
    --08:30  主计总处公布10月消费者物价指数，上月为升0.28%。
    --16:10  央行公布10月底外汇存底，上月底为4,263.25亿美元。
    
    11/9(一)
    --16:00  财政部公布10月出口，上月为年跌14.6%。
    
    11/10(二)  
    --12:30 央行代财政部标售104/12期增额发行公债，天期为10年期，金额300亿台币。
    
    11/20(五)
    --16:00 经济部公布10月外销订单年变动率，上月为年减4.5%。
    --16:10 央行公布第三季经常帐，第二季经常帐为顺差165.5亿美元。 
   
   *11/23(一)  
    --08:30 主计总处公布10月季调失业率，上月为3.79%。   
    
    12/8(二)  
    --12:30 央行代财政部标售104/12期增额发行公债，天期为10年期，金额300亿台币。
    
    12/28(一)  
    --12:30 央行代财政部标售104-8期国库券，天期为182天，金额350亿台币。
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    2016年        
    
    1/16(六)
    --台湾举办总统、副总统和立法委员选举。 
               
    注：*代表新增。(完)      

 (记者 高洁如; 审校 张喜良)

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