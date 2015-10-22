更新版 1-EIA库存周报：美国上周原油库存连二周大增，因进口增加

投行观点：Harris目标价从102美元上调至110--巴克莱
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(新增细节及分析师评论)
路透纽约10月21日 - 美国能源资料协会(EIA)周三发布的数据显示，美国上周原油库存连续第二周大幅增加，因进口增幅大大抵销了炼厂加工量的小幅增加；同时汽油和馏分油库存降幅大于预期。
10月16日止当周原油库存 增加800万桶至4.766亿桶，分析师预估为增加390万桶。
前一周库存增加逾750万桶，而四周来已增加逾2,200万桶。
美国原油期货交割地库欣的原油库存 减少7.8万桶；然五个地区中有四个地区库存出现增加。西海岸库存减少150万桶。
上周美国原油进口 每日增加15.6万桶，至每日695万桶。
“这是原油方面超级悲观的数据，”BRG Brokerage经纪商Jeffrey Grossman表示。
“然汽油库存减少，可能推动该市场上涨，”Grossman指出。
EIA数据显示，炼厂日加工量 增加7.8万桶，为五周来首次增加，因炼厂在检修后加大开工量。炼厂产能利用率 上升0.4个百分点。
汽油库存 减少150万桶，至2.198亿桶，路透调查的分析师预估为减少85.8万桶。
汽油库存在多数地区小幅增加，但在东海岸减少180万桶。
EIA报告显示，包括柴油和取暖油在内的馏分油库存 减少260万桶，分析师预估为减少130万桶。(完) (编译 戴素萍 审校 于春红)
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