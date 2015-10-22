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亚洲 | 2015年 10月 22日 星期四 08:54 BJT

《交易视点》长券标售良好，台债短券仍中性偏多--元大宝来证

路透台北10月22日 - 台湾元大宝来证券最新债市日评认为，台湾市场方面，因市场资金浮滥，为去化资金压力，使得20年期300亿公债标售状况良好，得标利率1.843%低于预期，银行买盘纷纷进场布局。

此外货币市场利率缓步下移，短券在今年内风险相对于长券小许多，使得不论在主流券或冷券市场短券买气较旺，市场气氛良好，公债殖利率中性偏多看待。预估十年券104/12期 成交区间在1.15-1.25%；五年券104/13期 则在0.72%-0.82%。(完) (整理 高洁如; 审校)

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