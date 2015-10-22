版本:
中国
亚洲 | 2015年 10月 22日 星期四 08:54 BJT

《港股在美国上市的主要ADR股价表现》--10月22日

路透香港10月22日 - 
 以下为港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股周三收市价的比较.(1美元=7.7499港元      )
                                                                                                                                                                           
 美股道琼工业指数周三收低-48.5,或-0.28%,报17168.61点.因Valeant Pharmaceutical大跌拖累医疗保                                                                                
 健股走低，且能源股跟随油价下滑。                                                                                                                                     
                                                                                                                                                                           
 公司名称            ADR代码   收盘价  涨跌幅     成交量 ADR折合每股普通股 较港股溢价                                                                                      
                               (美元)    (%)                   (港元)          (%)                                                                                         
 -------------------------------------------------------------------------------------                                                                                     
 中海油                       115.330   -2.30      18882             8.938      -2.32                                                                                      
 中国铝业                       8.400   -2.10      17690             2.604      -3.20                                                                                      
 中国移动                      61.030   -1.49     246950            94.595      -1.15                                                                                      
 中国人寿                      18.940   -2.17     180505            29.357      -2.79                                                                                      
 中石油                        80.230   -2.25      32643             6.218      -2.70                                                                                      
 中石化                        72.480   -1.96      29193             5.617      -2.48                                                                                      
 汇丰控股            <HSBC.K   38.930   -1.12    1932323            60.341      -1.92                                                                                      
 中电信                        51.900   -1.42      10545             4.022      -1.66                                                                                      
 中国联通                      13.160   -1.72     244075            10.199      -0.60                                                                                      
 兖州煤业                       5.020   -2.52       8192             3.890      -3.22                                                                                      
 华能国际                      48.600   -1.42      12240             9.416      -0.99                                                                                      
 南方航空                      37.350   -4.70       8988             5.789      -4.94                                                                                      
 东方航空                      29.270   -5.34       9537             4.537      -5.48                                                                                      
 中芯国际                       4.740   -0.42       3352             0.735      -2.04

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐