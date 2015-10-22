《港股在美国上市的主要ADR股价表现》--10月22日

标题新闻：IMF总裁称2017年全球经济一大风险在于各国在税制、监管和贸易领域恶性竞争
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路透香港10月22日 - 以下为港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股周三收市价的比较.(1美元=7.7499港元 ) 美股道琼工业指数周三收低-48.5,或-0.28%,报17168.61点.因Valeant Pharmaceutical大跌拖累医疗保 健股走低，且能源股跟随油价下滑。 公司名称 ADR代码 收盘价 涨跌幅 成交量 ADR折合每股普通股 较港股溢价 (美元) (%) (港元) (%) ------------------------------------------------------------------------------------- 中海油 115.330 -2.30 18882 8.938 -2.32 中国铝业 8.400 -2.10 17690 2.604 -3.20 中国移动 61.030 -1.49 246950 94.595 -1.15 中国人寿 18.940 -2.17 180505 29.357 -2.79 中石油 80.230 -2.25 32643 6.218 -2.70 中石化 72.480 -1.96 29193 5.617 -2.48 汇丰控股 <HSBC.K 38.930 -1.12 1932323 60.341 -1.92 中电信 51.900 -1.42 10545 4.022 -1.66 中国联通 13.160 -1.72 244075 10.199 -0.60 兖州煤业 5.020 -2.52 8192 3.890 -3.22 华能国际 48.600 -1.42 12240 9.416 -0.99 南方航空 37.350 -4.70 8988 5.789 -4.94 东方航空 29.270 -5.34 9537 4.537 -5.48 中芯国际 4.740 -0.42 3352 0.735 -2.04
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路透香港1月20日 - 路透旗下基点报导，消息人士指出，以中信集团 为首的财团以20.8亿美元收购美国速食业巨擘麦当劳中港业务多数股权一 案，已有三家银行签约提供长天期离岸贷款。 中国银行澳门分行、招商银行纽约分行以及中国信托商业银行为该笔 贷款的牵头行，中银澳门亦担任贷款代理行及担保品控管行。 消息人士指出，三家银行合作提供俱乐部贷款，当中包含多笔子贷款 。 1月9日，麦当劳表示已签订一纸20年协议，将中国大陆和香港业务控 制权益卖给中信股份 旗下的中信资本(持股32%)及私募股权业者 凯雷 (持股20%)。(完) 麦当劳中港业务控制权出售细节，请参考 贵金属报导 基本金属报导 全球金市 COMEX金持仓 伦敦金定盘 COMEX铜持仓 现货金 现货银 现货铂金 现货钯金 金属期市 LME库存
路透北京1月20日 - 针对辽宁省财政数据造假事件，中国财政部周五称，辽宁省相关市县主要通过虚构应税事项和纳税依据、虚假拆迁或转让土地等四种方式虚增财政收入。