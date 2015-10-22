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亚洲 | 2015年 10月 22日 星期四 09:11 BJT

全球金市：金价在一周低点附近徘徊，受美元走强影响

交易商表示，金价未能有效突破长期阻力位，削弱市场人气并增加了卖盘压力。

美元周三上涨，也损及金价。

金市投资者将继续密切关注汇市走势以寻找交投指引。欧洲央行周四稍晚举行会议，可能不会出台新的政策措施。

市场还将留意今日晚些时候公布的美国经济数据，交易商寻觅美国经济力道及其对美联储政策影响的线索。(完)

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金属期市 LME库存变化 (编译 王颖/王兴亚；审校 李爽/王丽鑫)

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