美股业绩：美国运通第三季获利不及预估，受累于成本增加及美元升值

路透10月21日 - 全球最大信用卡发行企业美国运通 公布，第三季获利低于分析师预估，因成本上升而且强势美元损及国际业务营收。

截至9月30日的第三季，可归属于普通股股东的净利降至12.3亿美元，合每股盈余(EPS)1.24美元，上年同期分别为14.7亿美元和1.40美元。

据汤森路透I/B/E/S，分析师此前平均预计EPS为1.31美元。

在周三美股盘后交易中，美国运通股价跌约2.6%至74.50美元。

美国运通称，经汇率调整后成本跳增7%，因客户回报增加而且营销和技术开发支出上升；该公司与好市多(Costco Wholesale) 在美国的合同将于明年到期。

此前一些联名卡合作项目延期，也是该公司成本上升的原因之一。

强势美元将美国运通减去利息支出的国际业务营收压低约11%至12.4亿美元。

第三季美元指数 较上年同期上涨约17%。

减去利息支出后，第三季总营收下降1.3%至81.9亿美元。

美国商务部上月公布，美国8月消费者支出增加0.4%，而7月上修后亦为增长0.4%。(完)