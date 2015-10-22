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亚洲 | 2015年 10月 22日 星期四 09:31 BJT

澳洲数据：第三季企业现况指数改善，乐观看待较长期前景--调查

“该季度调查证实了非矿业经济现状改善的趋势；同时展望看来也明显较佳，”澳洲国民银行首席分析师Alan Oster表示。

“较低的利率及澳元贬值看来正产生乐见的效果。”

该调查的销售指标跳增7点至正13；获利能力指标亦增7点至正11。远期订单(forward order)指数增加4点至正5，为2009年以来高位，显示改善可能会持久。

企业并对展望更为乐观，对未来三个月的预期指数升至正13，对未来12个月的预期指数则来到正25。

因此，许多企业预计将扩大投资支出，未来12个月的资本支出计划指数升至正20。澳洲央行长久以来希望矿业以外的企业能重振支出，目前矿业正饱受大宗商品价格疲弱之苦。(完) (编译 孙茉莉/戴素萍 审校 张若琪/于春红)

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