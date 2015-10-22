中国个股：上海建工牵手建行设立产业基金，规模100亿元--报载

标题新闻：IMF总裁称2017年全球经济一大风险在于各国在税制、监管和贸易领域恶性竞争
路透1月20日 - 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本 。欲浏览英文报导全文，请点选
路透上海10月22日 - 上海证券报周四报导，中国上海建工集团 与建设银行 上海分行签约联合发起设立产业基金，总规模100亿元人民币。分析认为，这一企银产业基金的问世是金融资本与建设行业产业资本的又一次战略联盟，有利于双方发挥优势携手拓展境内外基础设施投资市场。
报导并指出，此次设立的产业基金，将以上海建工中标的基础设施项目为主要投资对象，依托双方优势，既发挥上海建工在基础设施投资领域的市场影响力，又可调动建行上海分行金融服务的综合资源优势。
上海建工与建行 此前已在PPP（政府和社会资本合作）产业基金领域有过合作尝试。今年5月下旬，由建设银行与绿地集团牵头发起，上海建工直接参与设立了国内首只千亿元规模的中国城市轨道交通PPP产业基金。
据悉，上海建工-建设银行产业基金首个投资标的已经初步确定，即上海建工8月公告的由其牵头所中标的温州市瓯江口新区一期市政工程PPP项目，项目总投资85.3亿元。
上海建工周三收报8.19元，近一个月累计下跌2.8%。（完） (发稿 吴芳; 审校 张喜良)
路透1月20日 - 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本 。欲浏览英文报导全文，请点选
路透香港1月20日 - 路透旗下基点报导，消息人士指出，以中信集团 为首的财团以20.8亿美元收购美国速食业巨擘麦当劳中港业务多数股权一 案，已有三家银行签约提供长天期离岸贷款。 中国银行澳门分行、招商银行纽约分行以及中国信托商业银行为该笔 贷款的牵头行，中银澳门亦担任贷款代理行及担保品控管行。 消息人士指出，三家银行合作提供俱乐部贷款，当中包含多笔子贷款 。 1月9日，麦当劳表示已签订一纸20年协议，将中国大陆和香港业务控 制权益卖给中信股份 旗下的中信资本(持股32%)及私募股权业者 凯雷 (持股20%)。(完) 麦当劳中港业务控制权出售细节，请参考 贵金属报导 基本金属报导 全球金市 COMEX金持仓 伦敦金定盘 COMEX铜持仓 现货金 现货银 现货铂金 现货钯金 金属期市 LME库存
路透北京1月20日 - 针对辽宁省财政数据造假事件，中国财政部周五称，辽宁省相关市县主要通过虚构应税事项和纳税依据、虚假拆迁或转让土地等四种方式虚增财政收入。