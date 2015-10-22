中国个股：上海建工牵手建行设立产业基金，规模100亿元--报载

路透上海10月22日 - 上海证券报周四报导，中国上海建工集团 与建设银行 上海分行签约联合发起设立产业基金，总规模100亿元人民币。分析认为，这一企银产业基金的问世是金融资本与建设行业产业资本的又一次战略联盟，有利于双方发挥优势携手拓展境内外基础设施投资市场。

报导并指出，此次设立的产业基金，将以上海建工中标的基础设施项目为主要投资对象，依托双方优势，既发挥上海建工在基础设施投资领域的市场影响力，又可调动建行上海分行金融服务的综合资源优势。

上海建工与建行 此前已在PPP（政府和社会资本合作）产业基金领域有过合作尝试。今年5月下旬，由建设银行与绿地集团牵头发起，上海建工直接参与设立了国内首只千亿元规模的中国城市轨道交通PPP产业基金。

据悉，上海建工-建设银行产业基金首个投资标的已经初步确定，即上海建工8月公告的由其牵头所中标的温州市瓯江口新区一期市政工程PPP项目，项目总投资85.3亿元。