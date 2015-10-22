英国经济：央行总裁卡尼强调欧盟成员国身份助经济一臂之力

路透伦敦10月21日 - 英国央行总裁卡尼周三对英国的欧盟成员国身份给出乐观的评估，但表示，欧盟必须对欧元区以外国家给予公平的待遇。

英国首相卡梅伦计划在2017年底前，就英国是否应该留在欧盟举行公投。近期民调显示，该议题民意分歧。

卡尼在一场演说中强调，他并不是考量到英国欧盟成员国资格的利弊，而是其对英国央行的影响。

然他表示，英国或许是欧盟单一市场的主要受惠者。