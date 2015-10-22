重发-中国经济：负面清单不是基层治理免责牌，防止出现不作为心态--人民日报

(重发以修改标题)

路透北京10月22日 - 人民日报周四刊登时评，实行市场准入负面清单制度，定出政府的“不可为”，正是在法规完善、公共服务、调研决策、事后监管等方面标记出了更明确的“可为”，并不是基层治理的免责牌。

中国国务院最新发布实行市场准入负面清单制度的意见，明确提出按照先行先试、逐步推开的原则，从2015年12月1日至2017年12月31日，在部分地区试行市场准入负面清单制度，积累经验、逐步完善，并从2018年起正式实行全国统一的市场准入负面清单制度。

人民日报称，与正面清单制度相比，负面清单制度旨在变政府规定市场主体做什么，为市场主体“法无禁止皆可为”，变政府权力可以在市场四处伸手，为“法无授权不可为”。

人民日报指出，推行负面清单制度，有助于厘清政府与市场的边界。跟市场准入相关的行政审批权，一直是政府的核心权力，各种“跑路子”“批条子”，根本原因也在于此，因而成为“自我革命”的重要课题。

“负面清单为各级政府建立权力清单提供了清晰的参照物，也为推动行政审批制度乃至行政体制改革提供了抓手。”

时评称，有人担心，推行市场准入负面清单制度，是否会重蹈“一抓就死、一放就乱”的惯性怪圈。恰恰相反，负面清单是根据经济运行情况不断调整的动态名单，让法治说了算，让市场说了算，这样的管理不仅不会出现“死”和“乱”的波动，反而会走向更加规范、更利于创新的新局面。真正要担心的，是“不作为”心态。

“负面清单，不是基层治理的免责牌...如果治理者还是‘有利则为，有难则推’，必定将影响全面深化改革促进效应的充分显现。”时评表示。

时评强调，实行负面清单制度，不仅适用于外商投资领域，也适用于内资投资领域，可以为所有市场主体提供平等国民待遇，形成全国统一的市场准入规则，为内生型经济发展创造公平、有序的市场环境。