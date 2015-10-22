《中国报摘》--其他报纸重要消息10月22日

标题新闻：IMF总裁称2017年全球经济一大风险在于各国在税制、监管和贸易领域恶性竞争
路透1月20日 - 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本 。欲浏览英文报导全文，请点选
**上海证券报**
--记者获悉，由国家能源局牵头，中广核和中核集团协商拟成立华龙合资公司，主要目的是进一步融合中核集团和中广核集团掌握的第三代核电技术“华龙一号”，在核电出口竞标中统一主体，减少内耗。方案已经上报，如果顺利最快明年初挂牌成立。
--中国保监会副主席梁涛透露，截至目前，今年保险业利润已达到2,440亿元人民币，同比增长95%，已超去年全年水平。
--上海建工 与建设银行上海分行签约联合发起设立“上海建工-建设银行产业基金”，基金总规模100亿元。外界认为，这一企银产业基金的问世是金融资本与建设行业产业资本的又一次战略联盟，有利于双方发挥优势携手拓展境内外基础设施投资市场。
--用益信托在线统计数据显示，今年9月份，集合型证券类信托产品共计成立26款，募集资金28.04亿元；环比8月分别下降了57.38%和10.71%。而最新截至10月21日，证券类信托产品在10月的成立数量仅3款，募集资金1.19亿元。
**证券时报**
--商赢环球 发布重大资产出售方案，公司拟出售世峰黄金72%的股权，彻底剥离矿山资产和黄金相关业务。
--汇金公司、证金公司及其资管计划等国家队的持股情况成为当前的市场热点，截至10月21日，两市已有142家公司披露三季报，其中国家队买入的公司数量高达65家，占比高达45.8%。(完）
注：路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。
路透1月20日 - 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本 。欲浏览英文报导全文，请点选
路透香港1月20日 - 路透旗下基点报导，消息人士指出，以中信集团 为首的财团以20.8亿美元收购美国速食业巨擘麦当劳中港业务多数股权一 案，已有三家银行签约提供长天期离岸贷款。 中国银行澳门分行、招商银行纽约分行以及中国信托商业银行为该笔 贷款的牵头行，中银澳门亦担任贷款代理行及担保品控管行。 消息人士指出，三家银行合作提供俱乐部贷款，当中包含多笔子贷款 。 1月9日，麦当劳表示已签订一纸20年协议，将中国大陆和香港业务控 制权益卖给中信股份 旗下的中信资本(持股32%)及私募股权业者 凯雷 (持股20%)。(完) 麦当劳中港业务控制权出售细节，请参考 贵金属报导 基本金属报导 全球金市 COMEX金持仓 伦敦金定盘 COMEX铜持仓 现货金 现货银 现货铂金 现货钯金 金属期市 LME库存
路透北京1月20日 - 针对辽宁省财政数据造假事件，中国财政部周五称，辽宁省相关市县主要通过虚构应税事项和纳税依据、虚假拆迁或转让土地等四种方式虚增财政收入。