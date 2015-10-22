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亚洲 | 2015年 10月 22日 星期四 09:09 BJT

台湾央行：开放申购三种天期存单，下周一加发14天期

路透台北10月22日 - 台湾央行周四表示，开放银行申购28、91和182天期的存单，金额不限。今日央行存单到期总额为1,917.5亿台币。

央行并称，下周一(26日)将加发14天期存单，利率0.38%。

今日央行存单各天期发行利率如下：28天期为0.80%；91天期为0.86%；182天期则为0.98%。

央行上日共发行1,455.3亿台币存单。

拆款中心资料 显示，周三超额准备为301亿台币，累积超额准备为4,875亿台币、 加计前期1%的超额准备6,605亿台币。(完) (记者 董永年; 审校 杨淑祯)

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