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亚洲 | 2015年 10月 22日 星期四 09:06 BJT

重发-****澳新经济指标预测--10月22日-10月29日****

(重发以调整格式) 以下为澳洲和新西兰近期预定公布的重要经济数据及活动日程：

GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值

10月19日当周

10月22日(四)

暂无重要数据公布

10月23日(五)

暂无重要数据公布

10月26日当周

10月26日(一)

2145 新西兰进口(亿新西兰元) 9月 -- 47.7

出口(亿新西兰元) -- 37.3

贸易收支(亿新西兰元) -- 逆差10.35

截至9月的一年 -- 逆差33.31

10月27日(二)

暂无重要数据公布

10月28日(三)

0030 澳洲消费者物价指数(CPI)(较前季) 第三季 -- +0.7%

(较上年同期) -- +1.5%

央行CPI加权中值(较前季) -- +0.5%

(较上年同期) -- +2.4%

央行CPI截尾均值(较前季) -- +0.6%

(较上年同期) -- +2.2%

2000 新西兰央行利率决定 -- 2.75% 2.75%

10月29日(四)

0030 澳洲出口价格 第三季 -- -4.4%

进口价格 -- +1.4%

2145 新西兰建筑许可 9月 -- -4.9%

(完)

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