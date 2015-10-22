《香港报摘》--其他报纸重要消息10月22日

标题新闻：IMF总裁称2017年全球经济一大风险在于各国在税制、监管和贸易领域恶性竞争
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**明报**
--被锁盘10个月的佳兆业 广州城市广场终于正式解封，将于周六（24日）开盘，首推100多套房源，涉及货值或约2.5亿元人民币。分析认为，广州项目获解封套现，对佳兆业而言只是杯水车薪，能否逃出生天仍在于其复杂的债务问题解决与否。
**星岛日报**
--瑞信第三季纯利按年倒退24%，跌幅大过市场预期。该行同时公布，通过供股和配股集资60.5亿瑞士法郎（约490.7亿港元）作为重组架构、削减成本的大计，以挽回投资者信心。
**苹果日报**
--本港11个屋苑过去30日跌价一成以上，就连邻近地铁站的「铁路盘」亦难幸免，新界22个「铁路盘」，其中17个屋苑跌幅由0.6至9.2%，跌得最伤是荃湾万景峯，一个月跌价9.2%。有学者认为，明年首季楼价跌一成。
**东方日报**
--大型银行按揭部主管形容，未来资助房屋是大行不容忽视的按揭市场，但由于涉及不同的地契条款及转售限制，有别于传统居屋，有屋苑甚至可能不能获得政府提供高成数按揭担保。银行出于风险考虑要仔细研究。
**文汇报**
--港交所 主席周松岗表示，香港与深圳两个交易所，在业务操作上已经做好准备，香港的监管机构也准备就绪，一旦获内地监管机构批准，「深港通」就可正式测试，三、四个月后，便可正式开通。
--万科 今年以来加速推进旗下养老地产的开发。万科方面表示，养老服务需求日趋多元，但当前的养老模式存在诸多问题。2015年其计划签约10个养老机构，与合作伙伴上海中医药大学展开「医养结合」的模式设计，并以细分产品线的方式迎合不同需求的老人和家庭。（完）
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(整理 赵红梅; 审校 杨淑祯)
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路透香港1月20日 - 路透旗下基点报导，消息人士指出，以中信集团 为首的财团以20.8亿美元收购美国速食业巨擘麦当劳中港业务多数股权一 案，已有三家银行签约提供长天期离岸贷款。 中国银行澳门分行、招商银行纽约分行以及中国信托商业银行为该笔 贷款的牵头行，中银澳门亦担任贷款代理行及担保品控管行。 消息人士指出，三家银行合作提供俱乐部贷款，当中包含多笔子贷款 。 1月9日，麦当劳表示已签订一纸20年协议，将中国大陆和香港业务控 制权益卖给中信股份 旗下的中信资本(持股32%)及私募股权业者 凯雷 (持股20%)。(完) 麦当劳中港业务控制权出售细节，请参考 贵金属报导 基本金属报导 全球金市 COMEX金持仓 伦敦金定盘 COMEX铜持仓 现货金 现货银 现货铂金 现货钯金 金属期市 LME库存
路透北京1月20日 - 针对辽宁省财政数据造假事件，中国财政部周五称，辽宁省相关市县主要通过虚构应税事项和纳税依据、虚假拆迁或转让土地等四种方式虚增财政收入。