《香港报摘》--其他报纸重要消息10月22日

**明报**

--被锁盘10个月的佳兆业 广州城市广场终于正式解封，将于周六（24日）开盘，首推100多套房源，涉及货值或约2.5亿元人民币。分析认为，广州项目获解封套现，对佳兆业而言只是杯水车薪，能否逃出生天仍在于其复杂的债务问题解决与否。

**星岛日报**

--瑞信第三季纯利按年倒退24%，跌幅大过市场预期。该行同时公布，通过供股和配股集资60.5亿瑞士法郎（约490.7亿港元）作为重组架构、削减成本的大计，以挽回投资者信心。

**苹果日报**

--本港11个屋苑过去30日跌价一成以上，就连邻近地铁站的「铁路盘」亦难幸免，新界22个「铁路盘」，其中17个屋苑跌幅由0.6至9.2%，跌得最伤是荃湾万景峯，一个月跌价9.2%。有学者认为，明年首季楼价跌一成。

**东方日报**

--大型银行按揭部主管形容，未来资助房屋是大行不容忽视的按揭市场，但由于涉及不同的地契条款及转售限制，有别于传统居屋，有屋苑甚至可能不能获得政府提供高成数按揭担保。银行出于风险考虑要仔细研究。

**文汇报**

--港交所 主席周松岗表示，香港与深圳两个交易所，在业务操作上已经做好准备，香港的监管机构也准备就绪，一旦获内地监管机构批准，「深港通」就可正式测试，三、四个月后，便可正式开通。

--万科 今年以来加速推进旗下养老地产的开发。万科方面表示，养老服务需求日趋多元，但当前的养老模式存在诸多问题。2015年其计划签约10个养老机构，与合作伙伴上海中医药大学展开「医养结合」的模式设计，并以细分产品线的方式迎合不同需求的老人和家庭。（完）

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