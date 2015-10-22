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亚洲 | 2015年 10月 22日 星期四 09:27 BJT

金属期市：期铜小升，受中国进口数据支撑

中国经济放缓正在让北亚地区丧失成长动能，并使得一些经济体走向衰退。

欧洲央行周四会议可能对出台更多货币刺激措施敞开大门，但不会采取新的政策行动，因其等待欧元区通胀前景的新迹象。

中国建设银行 周三表示，将收购英国金属交易公司Metdist Trading Limited的多数股权，成为进入伦敦金属交易所(LME)公开喊价圈内交易的第二家中资企业。

工会领袖表示，中铝矿业国际 位于秘鲁的Toromocho铜矿的工人周三开始为期两天的罢工，要求加薪，这严重影响了该矿的生产。

中国9月精炼铜进口大增22%，至逾35万吨。(完)

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金属期市 LME库存变化 (编译 戴素萍/王兴亚；审校 杜明霞/许娜)

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