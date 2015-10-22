港报社评：A股上落市难改，港股突破添阻--经济日报10月22日

近期回暖的内地A股昨午无预警下大挫3%，反映在经济与股市前景阴霾未散下，泛滥游资仅图短炒获利，A股暂难脱上落市格局。港股亦恐因A股市况反覆，向上突破倍添阻力。

资金虽滥信心弱 A股短炒波幅

内地A股经历股灾后，近月市况似见起色，沪指从月初约3000点，升至前天收报3428点的近两个月新高，当市场观望沪指能否突破3500点之际，昨午市况突急转直下，大跌逾3%，创业板指数更暴挫逾6%。内地股市再无预警而大跌，反映A股虽已脱离危险期，惟投资者信心仍虚怯，在两个关键问题上明显信心不足。

其一，对经济信心不足。内地上季经济增长虽达6.9%，略胜外界预期，惟市场仍忧内地经济仍远未见底，尤其投资者翘首以盼的减息、降准等更大力度货币刺激措施，迟迟未推，市场对经济何时见触底，心中无底，对股市亦自难过分乐观。

其二，对股市信心不足。国家主席习近平明言A股已进入自我修复阶段，意味除非出现系统性金融风险，否则中央不会再「暴力」入市。投资者深知难望「国家队」再不问价扫货，A股升得愈高，要冒调整的风险势更大。

正因如此，纵使A股市场资金仍泛滥，惟市场对经济与股市前景俱欠信心，故内地股民大多只图短炒获利。就如美资投行高盛所指，沪指在2900点至3000点左右支持力较强，而投资者见沪指近日已升穿3400点，累积升幅逾一成而有不俗利润下，遂纷纷「割禾青」获利回吐，待调整过后再入市炒波幅。

港股突破添阻力 还看外资接力

此或预视，在近期新兴市场回暖下，A股低位料有支持，但只要升至较高水平，获利盘以至一直等待松绑的蟹货便会大量涌现，再向上突破的动力有限。故沪指在3000点至3500点之间反反覆覆的上落市格局，短期恐难改变。

A股后市反覆，难免拖港股后腿。因近期港股走势向好的主因之一，是受惠于A股回暖推升国企股，惟A股短綫调整虽未必惹市场恐慌，但在A股上落市格局难改、短期亦似已见顶下，港股后市再升动力难免受阻，要突破23000至23500点的阻力势增。

至于港股能否突破阻力，还看另一动力，就是在美国今年加息机会日趋渺茫下，环球热钱正回流新兴市场投机，例如最近本港金管局多次在欧美时段「接钱」，或反映有外资正重返港股市场。外资的动力是否充足，将是港股后市能否有力再上的关键。

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