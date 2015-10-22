《全球主要央行动态》--10月22日

以下所列为上周四下午至本周四上午(10月15日-10月22日)全球主要国家和地区中央银行相关政策动态报导。

**美国**

旧金山联储总裁威廉姆斯表示，尽管来自海外的不利因素正在压低美国通胀，但美联储仍应尽快开始升息使经济成长速度放慢，以免变得难以为继。他预测，美国经济在明年将成长约2%或2.25%，速度足以令失业率降至“远低于”5%的水平，并开始推动通胀升向美联储的2%目标。

纽约联储总裁杜德利表示，美联储决策者之间的意见不像看起来那般分歧，而且大都根据相同的框架来决定升息时间。他认为，失业率的下降最终将导致价格水平上升，并称他不需要看到价格上涨，就会对通胀上升充满信心。克利夫兰联储总裁梅斯特则表示，不同的意见则反映了互相抵触的经济数据，她对于矛盾观点的出现并不感到意外。

意大利一家报纸引述美国纽约联邦储备银行总裁杜德利的话表示，由于对全球经济成长的顾虑，美国考虑升息还为时过早。“我们确实以为可能在2015年底前升息，但金融市场动荡、全球成长表现平淡、能源价格与宏观审慎失衡，导致这个进程放缓。”

**欧元区**

欧洲央行(ECB)管理委员会委员诺沃特尼认为，欧元区需要更进一步的举措，可能是更宽松的财政政策，以此促使经济成长。诺沃特尼在接受波兰Rzec zpospolita采访时表示，“这需要施行结构性改革和财政政策。”

诺沃特尼此前表示，需要采取新措施来提振欧元区成长，而通胀仍持续低于欧洲央行目标，甚至排除能源价格的通胀亦是如此。诺沃特尼呼吁采取新措施提振欧元区需求、改善竞争力、并加强区内经济一体化。

西班牙央行总裁林德表示，欧洲央行可能延长或修改资产购买计划。他称，“如果(ECB)认为有必要，那么就将运用手中掌握的灵活性来扩大规模...或是修改计划的内容。”林德还指出，欧元区当前的通胀水平远低于央行近2%的通胀目标，令人忧心。

**英国**

英国央行货币政策委员会(MPC)委员麦卡弗蒂认为，英国央行在后危机时代首次加息的问题上不应落后于人。麦卡弗蒂称，英国经济表现强劲，并未因中国经济放缓而受到打击。 虽然麦卡弗蒂承认中国和新兴市场带来了更大风险，但他称并没有迹象表明这些风险伤害到英国经济，英国加息的时机已经到了。

英国央行货币政策委员会委员福布斯称表示，她预期英国将“提早而非延后”升息，而有关中国及其他新兴经济体放缓的忧虑已然过了头。福布斯指出，就算把相关问题对主要贸易伙伴--德国的冲击考虑在内，英国经济对于发展中国家问题的曝险程度也有限。

英国央行(BOE)表示，英国规模较小的银行以及外国投行在英国的分支将不必进行检验抵御金融冲击能力的年度“压力测试”。央行称，倾向于把重点维持在占信贷规模80%的大型银行上，但保留将资产管理公司等非银行类公司纳入年度测试的可能性。

英央行总裁卡尼称是否留在欧盟的争论尚未影响英国经济和央行利率决定，不想当裁判 。

**中国**

中国央行称，经国务院批准，与英格兰银行(即英国央行)续签了双边本币互换协议，互换规模由原来的2,000亿元人民币/200亿英镑扩大至3,500亿元人民币/350亿英镑。中英双边本币互换协议于10月20日签署，有效期三年，经双方同意可以展期。

中国央行称，其在英国伦敦采用簿记建档方式，发行了50亿元人民币一年期央行票据，票面利率3.1%；这是中国央行首次在中国以外地区发行以人民币计价的央行票据。

中国人民银行金融研究所所长姚余栋称，目前人民币是事实上的国际货币，且是强势货币。人民币没有长期贬值压力，也没有错配风险。

中国人民银行印发人民币跨境支付系统业务暂行规则，以明确对CIPS系统参与者的管理要求，该规则提出CIPS运营机构是经过央行批准的中国境内依法设立的清算机构，CIPS将按照北京时间运行。

**日本**

尽管中国经济放缓等外部风险若隐若现，但日本央行维持对全国九个地区的乐观评估不变，表明央行认为尚无必要立即进一步扩大货币刺激规模。日本央行在对日本地区经济的季度评估报告中称，许多地区的资本支出在逐步增加，而且在就业状况改善的推动下，民间消费依然坚挺。所有地区的经济在复苏或逐步复苏。但有四个地区给出的产出前景预期较三个月前黯淡，其中包括西部和中部地区，即日本大型汽车和电子产品出口商所在地，反映出新兴市场需求疲软。

日本央行总裁黑田东彦表示，扣除生鲜食品及能源的消费者物价涨幅超过1%，显示整体物价趋势正在改善。黑田东彦同时表示，随着企业及家庭利用其所得来扩大支出，内需将会走强，他并称消费者支出自今年稍早的低潮回升。

**澳洲**

澳洲央行10月政策会议记录称，有迹象显示经济活动正在朝矿业以外的行业重新平衡。该央行在此次会议上决定维持利率不变。会议记录显示，央行委员认为，暂时性因素导致经济在第二季接近停滞之后，经济增长在第三季加速。

澳洲央行警告称，之前住房贷款的放贷标准比最初认为的要宽松，加剧楼市最终出现低迷的风险。澳洲央行表示，监管机构最近收紧贷款标准，似乎带来乐见的投资者需求放缓趋势，且使悉尼和墨尔本这些热门市场楼市降温。过度刺激房地产行业的风险是澳洲央行不愿继续下调利率的主因。

**其他央行**

加拿大央行称，将对新当选的自由党政府的赤字财政计划采取观望态度，称需假以时日才能看出对经济前景的影响有多快和多深。央行决定维持0.5%的指标利率，并将明后两年的GDP增长预期分别下调至2.0%和2.5%。

巴西央行一如预期维持利率在14.25%不变，认为经济已然陷入衰退，无需进一步收紧政策以控制高涨的通胀。央行货币政策委员会一致同意维持指标利率在九年高位，而且这也是全球10大经济体中最高的利率。

印度尼西亚央行维持指标利率不变，该决定符合外界广泛预期，反映出存在阻止央行试图通过降息以刺激经济成长的压力。但印尼央行发言人表示，宏观经济稳定面临的压力减退，未来货币政策有放松空间。

泰国央行总裁威拉泰表示，货币政策仍可支撑经济，不过补充道担心经济增长面临的挑战。“短期看货币政策仍可支撑泰国经济复苏，经济稳定并没有面临风险。”威拉泰说道。

俄罗斯央行重申，货币政策目标是让通胀率降至4%以下，坚称将在不损害经济增长的情况下达成目标。