港报社评：旅游形象再受重击，又是定点购物惹祸--明报10月22日

本港发生旅游命案。这宗命案肯定是个别事件，因为本港若经常发生涉及旅客的命案，则旅游业大概可以关门大吉了。不过，此事的偶发性，实际上存在必然性的因子，若不正本清源，则本港旅游之都、购物天堂的令誉，只会持续沉降，失去吸引力。「定点购物」就是毒化旅游生态的因子，当局必须拿出决心整治，旅游业才可以在正常轨道发展。

定点购物劏客不绝，旅业生态腐败之源

这宗命案，与定点购物和强迫购物有关。一名内地旅客跟随旅行团来港，被安排到「定点购物」场所之后，怀疑介入排解其他团友被强迫购物，旅客与人发生争执和打斗而受伤，送院抢救延医无效导致死亡。旅行团在「定点购物」场所，因为购物爆发纷争屡有多见，只是过去并无搞出人命；曾经有内地旅客因为购物争执，心脏病突发失救死亡，意外成分较高。今次则是旅客与人打斗之后死亡，事态性质不一样，更严重了。

这宗命案有4人涉案被捕，分别是一名女旅客、两名内地领队和本港一名导游，他们是否需要承担法律责任，且待法庭审理和裁决。不过，此事涉及定点购物和强迫购物，都是本港旅游业的痼疾，可以说屡医罔效。为了本港令誉，有必要再提出来讨论。

12年前SARS之后，内地旅行团以几何级数增幅来港，这是中央为低迷的香港经济注入动力，可惜事态很快就变质。本港旅游业「劏客」牟取不当利润，使内地旅客蒙受损失，中央电视台记者曾以「放蛇」方式揭发劏客情况。港府和旅游业界在压力之下推出过一些措施，不过仅治标不治本，因为未直捣问题核心，致使「劏客」恶行从未遏止，只是不同个案各别程度不同而已。

历来「劏客」，大都涉及超低团费的内地团，事态反映本港旅游业的畸形结构。本港接待这类内地团的生意模式，可说是建立在相互欺骗的基础之上，其间千里来龙，结穴在「定点购物」。

旅行社以低于接待成本拉客，团友必须到「定点购物」地点，而且要花费到一定额度，旅行社才可以赚回成本和有利润。而这些「定点购物」场所，与旅行社的关系千丝万缕；导游和领队则担任中间人角色，千方百计要团友购物。至于旅客明知低价团要购物，不排除有人以「搵着数」心态参团来港，抱着最多在「定点购物」逗留指定时间，坚持不购物，以心存侥幸享受一次廉价之旅。这类旅客的心态，基本上也离不开一个「贪」字。

可以说低团费的内地团，从旅行社、导游和领队、旅客三方面，互动模式都环绕着「谁搵谁着数」的盘算。这样的尔虞我诈，自然难免出事。这个畸形生态，「定点购物」担任关键角色和起着关键作用，只有旅行社与之清晰切割，才可以杜绝弊端。况且「定点购物」场所销售物品的质素， 「货真价实」程度如何，由投诉、争执频生已经说明一切。这些年已经证明，若不釜底抽薪，捣破定点购物这个腐朽温牀，本港旅游业不可能健康发展。

旅游业劏客新招，「影子团友」 现形

以往，导游在这条劏客链中担任「丑人」角色，甚至有导游出钱向旅行社「购买」内地团，把团友带到「定点购物」，他们要斩到团友一颈血才可以回本和赚钱。经过几宗涉及导游的劏客事件，当局采取一些措施之后，表面上导游的角色淡化了，可是今次命案使近年秘而不宣的所谓「影子团友」现形，反映业界又有新招劏客。据业界人士介绍，影子团友是内地人，假装参团，与真正团友随团来港，却负责「监察」团友购物情况，或发挥「做媒」功能，怂恿蒙在鼓里的团友购物等。值得注意的是，不肖旅游业者藉影子团友劏客，操作平台仍然是「定点购物」。

毫无疑问，「定点购物」是使超低团费出现之源。只要没有定点购物，超低团费就不可能出现，因为不会有旅行社愿意赔本接待旅行团；一旦旅行社不把旅客带到定点购物场所，则这些「店舖」将难以生存。可见定点购物是旅游业腐败的核心，只要将之去除，旅游业自然不药而癒。

香港的购物天堂美誉，皆因价廉物美。旅行社指定的「定点购物」场所，不但未能使旅客享受购物乐趣，实际上破坏购物天堂的声誉，政府对此不能视而不见。「定点购物」除了让少数旅游业者得益之外，整体社会要承受它带来的负面影响，社会不应该就此再付出代价。现在恶化至涉及命案，本港的旅游形象再受重击，政府必须彻底铲除定点购物，才可使旅游业成为可大可久、并可持续发展的产业。

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