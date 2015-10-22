版本:
中国
亚洲 | 2015年 10月 22日 星期四 09:23 BJT

中信期货：主力看空中证500期指意愿不强

以下内容节选自10月22日的《期货日报》：

本周三个交易日期指宽幅振荡剧烈波动，增添了市场的不确定性。周一期指当月合约移仓换月后出现了巨大的贴水，一定程度上拖累市场心态。周二尾盘市场突然强力拉升，收复了周一的下跌幅度，现货市场创业板更是创出反弹新高。当投资者情绪升温时，周三市场却出现了大幅跳水。周三期指的中阴线具有较大杀伤力，这是否预示着反弹结束了呢？我们从本轮反弹风向标中证500期指的持仓数据分析发现，市场并不是那么悲观，是否转空仍存在不确定性。

　　伴随市场的宽幅振荡，本周期指三大品种连续增仓，说明多空主力在目前位置争夺异常激烈。周一期指增仓下跌，空方占据一定优势。周二期指增仓回升，多方夺回近期的优势格局。周三期指再度增仓杀跌，空方再现主导力量，这对短期走势形成不利。IC的总持仓周三增幅非常小，只有353手，一定程度上说明空方主导性不强。从盘中分时图看，IC在盘中大部分是减仓下行，午后增仓并没有继续杀跌，说明市场下跌是多方主动减仓形成的压力，空方较为谨慎。(完)

详情请点选链接：here

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。 (整理 路透中文部)

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐