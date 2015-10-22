中信期货：主力看空中证500期指意愿不强

标题新闻：IMF总裁称2017年全球经济一大风险在于各国在税制、监管和贸易领域恶性竞争
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以下内容节选自10月22日的《期货日报》：
本周三个交易日期指宽幅振荡剧烈波动，增添了市场的不确定性。周一期指当月合约移仓换月后出现了巨大的贴水，一定程度上拖累市场心态。周二尾盘市场突然强力拉升，收复了周一的下跌幅度，现货市场创业板更是创出反弹新高。当投资者情绪升温时，周三市场却出现了大幅跳水。周三期指的中阴线具有较大杀伤力，这是否预示着反弹结束了呢？我们从本轮反弹风向标中证500期指的持仓数据分析发现，市场并不是那么悲观，是否转空仍存在不确定性。
伴随市场的宽幅振荡，本周期指三大品种连续增仓，说明多空主力在目前位置争夺异常激烈。周一期指增仓下跌，空方占据一定优势。周二期指增仓回升，多方夺回近期的优势格局。周三期指再度增仓杀跌，空方再现主导力量，这对短期走势形成不利。IC的总持仓周三增幅非常小，只有353手，一定程度上说明空方主导性不强。从盘中分时图看，IC在盘中大部分是减仓下行，午后增仓并没有继续杀跌，说明市场下跌是多方主动减仓形成的压力，空方较为谨慎。(完)
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路透香港1月20日 - 路透旗下基点报导，消息人士指出，以中信集团 为首的财团以20.8亿美元收购美国速食业巨擘麦当劳中港业务多数股权一 案，已有三家银行签约提供长天期离岸贷款。 中国银行澳门分行、招商银行纽约分行以及中国信托商业银行为该笔 贷款的牵头行，中银澳门亦担任贷款代理行及担保品控管行。 消息人士指出，三家银行合作提供俱乐部贷款，当中包含多笔子贷款 。 1月9日，麦当劳表示已签订一纸20年协议，将中国大陆和香港业务控 制权益卖给中信股份 旗下的中信资本(持股32%)及私募股权业者 凯雷 (持股20%)。(完) 麦当劳中港业务控制权出售细节，请参考 贵金属报导 基本金属报导 全球金市 COMEX金持仓 伦敦金定盘 COMEX铜持仓 现货金 现货银 现货铂金 现货钯金 金属期市 LME库存
路透北京1月20日 - 针对辽宁省财政数据造假事件，中国财政部周五称，辽宁省相关市县主要通过虚构应税事项和纳税依据、虚假拆迁或转让土地等四种方式虚增财政收入。