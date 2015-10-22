中信期货：主力看空中证500期指意愿不强

本周三个交易日期指宽幅振荡剧烈波动，增添了市场的不确定性。周一期指当月合约移仓换月后出现了巨大的贴水，一定程度上拖累市场心态。周二尾盘市场突然强力拉升，收复了周一的下跌幅度，现货市场创业板更是创出反弹新高。当投资者情绪升温时，周三市场却出现了大幅跳水。周三期指的中阴线具有较大杀伤力，这是否预示着反弹结束了呢？我们从本轮反弹风向标中证500期指的持仓数据分析发现，市场并不是那么悲观，是否转空仍存在不确定性。