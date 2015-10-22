港报社评：加薪留人公院医生不应例外--星岛日报10月22日

标题新闻：IMF总裁称2017年全球经济一大风险在于各国在税制、监管和贸易领域恶性竞争
路透1月20日 - 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本 。欲浏览英文报导全文，请点选
一千三百位公立医院医生静坐，争取与高级公务员看齐，额外调升薪酬百分之三。政府官员放软口气，同意医院管理局动用本身储备应付这笔开支，这有助解决即时问题。不过，事件带出的问题，涉及医管局长远薪酬开支，以及薪酬调整机制的厘订，却仍待厘清。 医管局五千个医生中，有二千个符合这个加薪条件，他们的月薪由八万九千多元至十万三千多元不等。争取加薪行动已经获得一千六百多位公院医生联署支持，若非部分医生昨日要当值，静坐人数可能更多。 高薪一族争取加薪，通常难引起社会广泛共鸣，今次同情医生者却大不乏人，原因是市民看到公院医生确是忙得团团转，不少人跳槽去私家医院或转为私人执业，剩下来的人手忙上加忙，如果不与公务员看齐加薪留人，恐会进一步打击士气，人才外流更严重，形成恶性循环，影响公立医疗系统服务质素。 拨储备解一时之急 为免公务员和私人机构薪酬严重脱节，政府每六年举行一次薪酬水平调查，比较同级工种待遇，结果显示上述月薪水平的公务员薪酬比私人机构低百分之八，政府最后决定为这些薪级点的公务员加薪百分之三，追溯至去年十月一日起生效，但是不包括医管局等法定机构。 医管局脱胎自当年的政府部门，当年不少医生是由公务员转职过档，虽然没有明文规定薪酬与公务员挂鈎，但是多年来的做法都是这样，政府亦参详这个机制来厘订对医管局的拨款。 今次政府以六年一次的薪酬水平调查与每年一度的薪酬趋势调查不同，不肯相应增加对医管局的拨款，医生觉得政府改变了游戏规则。由于私院和公院医生待遇差距正大幅扩阔，公院医生更加觉得自己至少应与公务员看齐，获得额外加薪。 脱鈎增开支添争议 医管局今天举行大会，其中一项议程是今次医生争取加薪问题。管理层须妥善回应医生的诉求，医管局动用储备，应付这个财政年度的二亿元额外开支，可解一时之急。不过，薪酬基数提高后，每年开支都会因此水涨船高，医管局财力是否足以长期应付由此引起的庞大额外开支，而不影响本身的服务，有待从长计议，最后有可能还是要向政府库房伸手。 此外，医管局薪酬及政府相应拨款如果偏离原有机制，究竟新机制如何厘订，势必大费周章，尤其是未来几年陆续有新的私院落成，原有私院亦正积极扩展业务，向公院高薪挖角势必有增无已，公院医护人员待遇如果与公务员脱鈎而参考私人市场厘订，要挽留人才，加薪何止百分之三？除非公院为此增加收费，否则同样要向库房伸手，年年争拗，到时回顾今天政府捏紧钱包，就可能感叹政府因小失大了。
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路透香港1月20日 - 路透旗下基点报导，消息人士指出，以中信集团 为首的财团以20.8亿美元收购美国速食业巨擘麦当劳中港业务多数股权一 案，已有三家银行签约提供长天期离岸贷款。 中国银行澳门分行、招商银行纽约分行以及中国信托商业银行为该笔 贷款的牵头行，中银澳门亦担任贷款代理行及担保品控管行。 消息人士指出，三家银行合作提供俱乐部贷款，当中包含多笔子贷款 。 1月9日，麦当劳表示已签订一纸20年协议，将中国大陆和香港业务控 制权益卖给中信股份 旗下的中信资本(持股32%)及私募股权业者 凯雷 (持股20%)。(完) 麦当劳中港业务控制权出售细节，请参考 贵金属报导 基本金属报导 全球金市 COMEX金持仓 伦敦金定盘 COMEX铜持仓 现货金 现货银 现货铂金 现货钯金 金属期市 LME库存
路透北京1月20日 - 针对辽宁省财政数据造假事件，中国财政部周五称，辽宁省相关市县主要通过虚构应税事项和纳税依据、虚假拆迁或转让土地等四种方式虚增财政收入。