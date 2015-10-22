港报社评：加薪留人公院医生不应例外--星岛日报10月22日

一千三百位公立医院医生静坐，争取与高级公务员看齐，额外调升薪酬百分之三。政府官员放软口气，同意医院管理局动用本身储备应付这笔开支，这有助解决即时问题。不过，事件带出的问题，涉及医管局长远薪酬开支，以及薪酬调整机制的厘订，却仍待厘清。 医管局五千个医生中，有二千个符合这个加薪条件，他们的月薪由八万九千多元至十万三千多元不等。争取加薪行动已经获得一千六百多位公院医生联署支持，若非部分医生昨日要当值，静坐人数可能更多。 高薪一族争取加薪，通常难引起社会广泛共鸣，今次同情医生者却大不乏人，原因是市民看到公院医生确是忙得团团转，不少人跳槽去私家医院或转为私人执业，剩下来的人手忙上加忙，如果不与公务员看齐加薪留人，恐会进一步打击士气，人才外流更严重，形成恶性循环，影响公立医疗系统服务质素。 拨储备解一时之急 为免公务员和私人机构薪酬严重脱节，政府每六年举行一次薪酬水平调查，比较同级工种待遇，结果显示上述月薪水平的公务员薪酬比私人机构低百分之八，政府最后决定为这些薪级点的公务员加薪百分之三，追溯至去年十月一日起生效，但是不包括医管局等法定机构。 医管局脱胎自当年的政府部门，当年不少医生是由公务员转职过档，虽然没有明文规定薪酬与公务员挂鈎，但是多年来的做法都是这样，政府亦参详这个机制来厘订对医管局的拨款。 今次政府以六年一次的薪酬水平调查与每年一度的薪酬趋势调查不同，不肯相应增加对医管局的拨款，医生觉得政府改变了游戏规则。由于私院和公院医生待遇差距正大幅扩阔，公院医生更加觉得自己至少应与公务员看齐，获得额外加薪。 脱鈎增开支添争议 医管局今天举行大会，其中一项议程是今次医生争取加薪问题。管理层须妥善回应医生的诉求，医管局动用储备，应付这个财政年度的二亿元额外开支，可解一时之急。不过，薪酬基数提高后，每年开支都会因此水涨船高，医管局财力是否足以长期应付由此引起的庞大额外开支，而不影响本身的服务，有待从长计议，最后有可能还是要向政府库房伸手。 此外，医管局薪酬及政府相应拨款如果偏离原有机制，究竟新机制如何厘订，势必大费周章，尤其是未来几年陆续有新的私院落成，原有私院亦正积极扩展业务，向公院高薪挖角势必有增无已，公院医护人员待遇如果与公务员脱鈎而参考私人市场厘订，要挽留人才，加薪何止百分之三？除非公院为此增加收费，否则同样要向库房伸手，年年争拗，到时回顾今天政府捏紧钱包，就可能感叹政府因小失大了。