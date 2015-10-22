版本:
中国
亚洲 | 2015年 10月 22日 星期四 09:25 BJT

金鹏期货：郑商所菜粕期货继续下跌空间有限，追空仍需谨慎

以下内容节选自10月22日的《期货日报》：

　　国庆长假后，受宏观经济走弱影响，菜粕期货反弹昙花一现，并再次刷新低点。展望后市，由于美盘豆类依旧维持区间震荡，加之国内菜粕供应偏紧，菜粕继续下跌空间有限。操作上，追空菜粕仍需谨慎。

从需求上看，国内饲料产量在继续增加。据国家统计局数据，上半年全国饲料产量累计为12,678.6万吨，同比增长2.6%。而随着生猪存栏量的回升，饲料整体需求将继续转好。目前虽为菜粕相对需求淡季，但远期备货以及饲料原料的整体走稳将对菜粕价格产生支撑。(完)

详情请点选链接：here

注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场. (整理 路透中文部)

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐