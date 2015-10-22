芝加哥期市：需求前景推动豆价连续第三日上涨，小麦和玉米价格持坚

国际油市：亚洲柴油现货价差持稳，因交易活动迟滞
荷兰咨询机构PJK International公布的数据显示，1月19日当周，阿姆斯特丹--鹿特丹--安特卫普的柴油库存连续第四周上升，至9月8日以来最高水准322万吨。
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合约 价格 变动 涨跌% 两日 30日 RSI
涨跌% 移动均值
CBOT小麦 496.75 2.00 +0.40% +2.26% 501.85 45
CBOT玉米 382.00 1.25 +0.33% +2.41% 384.61 52
CBOT大豆 906.25 1.00 +0.11% +1.71% 885.37 61
CBOT稻米 $12.21 -$0.05 -0.41% +0.87% $12.86 32
美国原油 $45.35 $0.15 +0.33% -0.44% $46.08 41
汇率
欧元/美元 $1.134 $0.000 -0.04% -0.36%
美元/澳元 0.721 -0.004 -0.61% -1.54%
附注：均为即期合约。小麦、玉米、大豆价格为美分/蒲式耳；稻米为美元/英担。(完)
CBOT大豆 CBOT大豆持仓
CBOT玉米 CBOT玉米持仓
CBOT小麦 CBOT小麦持仓
ICE棉花 ICE棉花持仓
ICE软性商品 谷物期货
橡胶市场报导 马来西亚棕榈油
上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG>
(编译 孙国玉/李爽 审校 许娜/戴素萍/张若琪)
荷兰咨询机构PJK International公布的数据显示，1月19日当周，阿姆斯特丹--鹿特丹--安特卫普的柴油库存连续第四周上升，至9月8日以来最高水准322万吨。
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