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货币新闻 | 2015年 10月 22日 星期四 09:54 BJT

芝加哥期市：需求前景推动豆价连续第三日上涨，小麦和玉米价格持坚

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合约 价格 变动 涨跌% 两日 30日 RSI

涨跌% 移动均值

CBOT小麦 496.75 2.00 +0.40% +2.26% 501.85 45

CBOT玉米 382.00 1.25 +0.33% +2.41% 384.61 52

CBOT大豆 906.25 1.00 +0.11% +1.71% 885.37 61

CBOT稻米 $12.21 -$0.05 -0.41% +0.87% $12.86 32

美国原油 $45.35 $0.15 +0.33% -0.44% $46.08 41

汇率

欧元/美元 $1.134 $0.000 -0.04% -0.36%

美元/澳元 0.721 -0.004 -0.61% -1.54%

附注：均为即期合约。小麦、玉米、大豆价格为美分/蒲式耳；稻米为美元/英担。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG>

(编译 孙国玉/李爽 审校 许娜/戴素萍/张若琪)

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