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亚洲 | 2015年 10月 22日 星期四 09:27 BJT

国泰君安期货：大连鸡蛋期货弱势难改，受成本下移拖累

以下内容节选自10月22日的《期货日报》：

鸡蛋期货近期弱势下跌，主力1601合约本周一创出新低3616元/500千克之后，周二、周三有止跌企稳迹象。笔者认为，受制于疲弱的基本面，鸡蛋期货反弹乏力，短期弱势难改，仍有下跌空间。

从现货情况来看，国庆长假后鸡蛋现货价格出现较大幅度回落，近期止跌企稳，局部小幅上涨。目前主产区山东德州报价3.29元/斤，河北石家庄报价3.22元/斤，河南商丘报价3.23元/斤，江苏南通报价3.25元/斤，辽宁大连报价3.09元/斤；主销区广东广州报价3.70元/斤，北京报价3.40元/斤，上海报价3.35元/斤。受供给增加、需求较差、成本下降等因素影响，鸡蛋现货价格后市仍偏弱。

　　总体来说，鸡蛋供需情况仍然没有发生根本性变化，供应增加、需求较差的情况依旧存在，中长期上涨空间有限。短期来看，受成本下移影响，鸡蛋期货弱势难改，下方仍有空间，操作上仍以空头思路操作。（完）

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注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场。 (整理 路透中文部)

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