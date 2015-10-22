港报社评：中英合作实现香港回归,“一国两制”确保繁荣稳定--文汇报10月22日

习近平主席本港时间昨凌晨出席英女王伊利沙伯二世所设的国宴时指出，中英两国在1997年创造性地解决香港回归问题，为两国关系揭开新一页；同时，英女王也表示，应努力维护香港「一国两制」的地位。这些讲话，显示中英双方都高度认同以「一国两制」这种前无古人的方式解决香港问题，并且高度重视「一国两制」对保持香港繁荣稳定的重要作用。

1997年7月1日，香港顺利回归中国，展开落实「一国两制」和基本法的历史新篇。香港问题的顺利解决，为推进中英双方合作共赢的关系奠下了良好基础。展望未来，「一国两制」将是香港发展的最坚实保障，只有继续深入贯彻落实「一国两制」，落实香港基本法，香港才可以确保长期繁荣稳定。

「一国两制」是中国改革开放的总设计师邓小平先生在上世纪八十年代，为实现祖国统一问题而提出来的，最早的实践就运用在解决香港问题。以「一个国家、两种制度」的方式，即通过和平、包容、共存的方式，来解决国家统一及一些国际间的冲突问题，这是人类历史上的一个伟大的创举。这个构想提出来之后，中英两国通过长达多年的谈判和协商，在维护双方共同利益、合理解决矛盾和分歧、求同存异的基础上，终于就香港回归问题达成了共识，并在97年顺利解决了香港回归问题，为两国关系揭开新的一页。

香港回归18年后的今天，习主席和英女王共同提到这段历史，一方面是为当年中英之间能够用「一国两制」这种创造性的方式来解决两国历史遗留的问题，令两国关系有了新的发展基础而感到欣慰；另一方面，也是对「一国两制」的意义和作用的高度肯定。

香港回归以来，在国家的支持下，成功应对了各种挑战，保持了繁荣稳定，事实充分证明「一国两制」本身的科学性、正确性和生命力，同时，更进一步证明「一国两制」是香港唯一正确的政治道路。在这个成功的制度安排下，香港既能在「一国」之下，享有国家赋予的尊严、地位和发展机遇，又能在「两制」之下，充分发挥香港原有社会经济传统的特质，可谓享有得天独厚的优势，这就是香港最令人羡慕之处，也是香港能保持全球最有活力地区、最繁荣大都会之一的根本原因。

看到香港回归18年来落实「一国两制」的成果的同时，我们也应该看到，香港有少数政治势力，不仅不珍惜「一国两制」提供的保障和优势，反而在某些势力的策动下，不断曲解甚至违背「一国两制」原则，在重大政治、施政问题上不按基本法办事，肆意破坏行政主导，干扰特区政府依法施政；极少数人甚至鼓吹「港独」，严重破坏「一国两制」，威胁国家主权、安全和发展利益，影响香港长期繁荣稳定。

在中英两国关系进入新的黄金时代的今天，对于这些人的言行，相信英国主流社会也不会认同；黄之锋之流跑到英国去「告洋状」，除了显示自己逆时代潮流而动，相信不会有任何效果。至于在香港社会，相信广大香港市民会对违背、挑战「一国两制」和基本法的行为作出理性识别及抵制；认识到只有齐心支持特区政府依法施政成为社会的主流，「一国两制」的实践才能有效推进，香港才能继续确保繁荣稳定，广大市民才能真正安居乐业。

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