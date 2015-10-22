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亚洲 | 2015年 10月 22日 星期四 09:28 BJT

国信期货：需求低迷，大连铁矿石期货易跌难涨

以下内容节选自10月22日的《期货日报》：

　　中国经济依然低迷，内需不足，钢铁市场旺季不旺，钢厂持续亏损。10月以来，钢厂减产数量有所增加，对铁矿石的需求将缩减。同时，国际矿山三季度全线增产，并坚持薄利多销政策，未来铁矿石市场供过于求的格局仍将持续，铁矿石价格易跌难涨。

　　钢材下游需求短期难以出现明显好转，后期铁矿石市场仍将处于供过于求的格局，短期铁矿石现货价格预计将以盘整为主，铁矿石期货应维持偏空思路。(完)

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

详情请点选链接：here (整理 路透中文部)

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