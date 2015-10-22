期货日报：大连棕榈油期货有望重启升势

以下内容节选自10月22日的《期货日报》：

自10月14日以来，连棕榈油期价以五连阴的方式步入调整行情。笔者认为，本次急跌的主要原因是马来西亚棕榈油需求放缓以及库存高企。但是，通过对相关数据分析，需求并没有预期的那么差，市场反应或有些过度。另外，市场对需求的炒作降温，后期走势关键还看汇率。马币走软将驱动棕榈油价格继续上涨。

尽管近期棕榈油价格跌幅较大，但此次下跌，基本上与需求无关，而是与汇率变动紧密相关，即马币短期升值造成棕榈油价格回落。

从日K线图上看，连棕榈油1601合约以五连阴的方式快速下跌至60日均线附近，缩短了与下方20日均线的距离，同时上方5日均线也向下接近10日均线，均线系统短期内迅速调整距离，表明这是上涨过程中的一次调整。预计棕榈油调整走势即将完成，下方20日均线或将成为本次调整的终点，期价将重启升势并有望突破前期高点。(完)

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