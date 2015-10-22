期货日报：大连棕榈油期货有望重启升势

标题新闻：IMF总裁称2017年全球经济一大风险在于各国在税制、监管和贸易领域恶性竞争
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以下内容节选自10月22日的《期货日报》：
自10月14日以来，连棕榈油期价以五连阴的方式步入调整行情。笔者认为，本次急跌的主要原因是马来西亚棕榈油需求放缓以及库存高企。但是，通过对相关数据分析，需求并没有预期的那么差，市场反应或有些过度。另外，市场对需求的炒作降温，后期走势关键还看汇率。马币走软将驱动棕榈油价格继续上涨。
尽管近期棕榈油价格跌幅较大，但此次下跌，基本上与需求无关，而是与汇率变动紧密相关，即马币短期升值造成棕榈油价格回落。
从日K线图上看，连棕榈油1601合约以五连阴的方式快速下跌至60日均线附近，缩短了与下方20日均线的距离，同时上方5日均线也向下接近10日均线，均线系统短期内迅速调整距离，表明这是上涨过程中的一次调整。预计棕榈油调整走势即将完成，下方20日均线或将成为本次调整的终点，期价将重启升势并有望突破前期高点。(完)
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路透香港1月20日 - 路透旗下基点报导，消息人士指出，以中信集团 为首的财团以20.8亿美元收购美国速食业巨擘麦当劳中港业务多数股权一 案，已有三家银行签约提供长天期离岸贷款。 中国银行澳门分行、招商银行纽约分行以及中国信托商业银行为该笔 贷款的牵头行，中银澳门亦担任贷款代理行及担保品控管行。 消息人士指出，三家银行合作提供俱乐部贷款，当中包含多笔子贷款 。 1月9日，麦当劳表示已签订一纸20年协议，将中国大陆和香港业务控 制权益卖给中信股份 旗下的中信资本(持股32%)及私募股权业者 凯雷 (持股20%)。(完) 麦当劳中港业务控制权出售细节，请参考 贵金属报导 基本金属报导 全球金市 COMEX金持仓 伦敦金定盘 COMEX铜持仓 现货金 现货银 现货铂金 现货钯金 金属期市 LME库存
路透北京1月20日 - 针对辽宁省财政数据造假事件，中国财政部周五称，辽宁省相关市县主要通过虚构应税事项和纳税依据、虚假拆迁或转让土地等四种方式虚增财政收入。