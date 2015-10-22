英国默林牵手华人文化 将在上海建“乐高乐园”

(本文由路透中文网编译提供)

路透伦敦10月21日（记者 Li-mei Hoang） - 中国国家主席习近平对英国进行国事访问期间，英国默林娱乐 宣布正与华人文化产业投资基金成立合资公司，将着手在上海及周边地区开发以家庭娱乐为主题的“乐高乐园”（Legoland），并在全国范围内开发一系列中小型室内外现场娱乐及主题公园项目。

默林首席执行官瓦尼（Nick Varney）对路透称，上海“乐高乐园”的投资规模将与其在日本、韩国和迪拜建设的规模约3亿美元的乐园项目相仿。

默林除了在中国发展其现有成功品牌譬如“地牢之旅”（The Dungeons）外，还将开发“功夫熊猫历险之旅”等新品牌。（完）