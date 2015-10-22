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亚洲 | 2015年 10月 22日 星期四 09:36 BJT

期货日报：大连大豆期货四季度做空为主要基调

以下内容节选自10月22日的《期货日报》：

进入四季度，我国经济下行压力仍然较大，对大宗商品价格带来利空影响。CPI长期在低位徘徊，表明整体经济仍面临通缩的风险。当前经济有效需求不足，总体来看，物价上涨动力不强。国产大豆作为食用品，同样受需求不振的影响。

　　从大豆需求情况看，目前油厂采用国内大豆的压榨利润为-1000至-1200元/吨，而沿海油厂采用进口大豆的压榨利润在33—193元/吨不等。可见，油厂根本就无法采购国内大豆用于压榨，这使得国内大豆在最大的需求领域——压榨行业毫无竞争力。

四季度阶段性做空大豆是主要策略。(完)

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注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场. (整理 路透中文部)

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