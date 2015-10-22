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亚洲 | 2015年 10月 22日 星期四 09:51 BJT

《汇市简讯》回补买盘提振新西兰元兑美元，沪综指开低

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* 盘中回补推动新西兰元兑美元上涨0.4%至0.6730/34美元

* 澳元买兴改善，但幅度没有那么大，澳元兑新西兰元交叉汇率下跌

* 欧元、美元、日圆在亚洲汇市表现十分迟滞

* 新西兰元摆脱相对清淡的交投局面，澳元亦如是

* 沪综指开盘跌0.85%；新西兰元或陷于0.6700/50美元交投区间(完)

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全部现汇报价 (编译 孙国玉；审校 徐文焰)

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