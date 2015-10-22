宝城期货：需求放缓，中国动力煤价格下跌趋势仍将持续

标题新闻：IMF总裁称2017年全球经济一大风险在于各国在税制、监管和贸易领域恶性竞争
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以下内容节选自10月22日的《期货日报》：
在GDP“破7”之际，动力煤期货主力1601合约跌破350元/吨整数关口，创出上市以来的新低。动力煤远月1605和1609合约其实早已跌破这一价位，动力煤期货的月间价差呈现“近高远低”的反向市场结构，尽显市场悲观情绪。动力煤需求增长乏力和产能依然过剩决定了动力煤价格的下跌趋势仍将持续。 不论是能源结构的调整升级，还是经济发展的转型改革，都将在未来几年对我国煤炭需求造成不利影响，加上煤炭产能过剩问题依旧突出，预计动力煤期货的熊市难言结束。随着煤企降薪裁员，政府减少税费，动力煤生产及运输成本将继续压缩，未来动力煤市场的成本底线仍将不断下移。(完)
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路透香港1月20日 - 路透旗下基点报导，消息人士指出，以中信集团 为首的财团以20.8亿美元收购美国速食业巨擘麦当劳中港业务多数股权一 案，已有三家银行签约提供长天期离岸贷款。 中国银行澳门分行、招商银行纽约分行以及中国信托商业银行为该笔 贷款的牵头行，中银澳门亦担任贷款代理行及担保品控管行。 消息人士指出，三家银行合作提供俱乐部贷款，当中包含多笔子贷款 。 1月9日，麦当劳表示已签订一纸20年协议，将中国大陆和香港业务控 制权益卖给中信股份 旗下的中信资本(持股32%)及私募股权业者 凯雷 (持股20%)。(完) 麦当劳中港业务控制权出售细节，请参考 贵金属报导 基本金属报导 全球金市 COMEX金持仓 伦敦金定盘 COMEX铜持仓 现货金 现货银 现货铂金 现货钯金 金属期市 LME库存
路透北京1月20日 - 针对辽宁省财政数据造假事件，中国财政部周五称，辽宁省相关市县主要通过虚构应税事项和纳税依据、虚假拆迁或转让土地等四种方式虚增财政收入。