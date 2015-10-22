宝城期货：需求放缓，中国动力煤价格下跌趋势仍将持续

在GDP“破7”之际，动力煤期货主力1601合约跌破350元/吨整数关口，创出上市以来的新低。动力煤远月1605和1609合约其实早已跌破这一价位，动力煤期货的月间价差呈现“近高远低”的反向市场结构，尽显市场悲观情绪。动力煤需求增长乏力和产能依然过剩决定了动力煤价格的下跌趋势仍将持续。 不论是能源结构的调整升级，还是经济发展的转型改革，都将在未来几年对我国煤炭需求造成不利影响，加上煤炭产能过剩问题依旧突出，预计动力煤期货的熊市难言结束。随着煤企降薪裁员，政府减少税费，动力煤生产及运输成本将继续压缩，未来动力煤市场的成本底线仍将不断下移。(完)