美国个股：苹果将在中国投资更多太阳能项目，推动建设绿色供应链

“这些项目除了覆盖苹果在中国的运营外，也帮助我们的供应商采用清洁的可再生能源，”苹果环境事务、政策和社会活动副总裁Lisa Jackson在声明中表示。

苹果曾在数月之前表示，将在中国建立起首个大型太阳能能源项目，与太阳能企业SunPower 在四川省建立两个20兆瓦的太阳能发电场。

该公司目前表示，其中国业务是“碳中性”的，因为太阳能设施的发电量超过苹果在中国各地办公室和零售店的用电量。

绿色和平组织周三表示，苹果在供应链环保方面“迈出了重要一步”。