美国个股：苹果将在中国投资更多太阳能项目，推动建设绿色供应链

标题新闻：IMF总裁称2017年全球经济一大风险在于各国在税制、监管和贸易领域恶性竞争
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“这些项目除了覆盖苹果在中国的运营外，也帮助我们的供应商采用清洁的可再生能源，”苹果环境事务、政策和社会活动副总裁Lisa Jackson在声明中表示。
苹果曾在数月之前表示，将在中国建立起首个大型太阳能能源项目，与太阳能企业SunPower 在四川省建立两个20兆瓦的太阳能发电场。
该公司目前表示，其中国业务是“碳中性”的，因为太阳能设施的发电量超过苹果在中国各地办公室和零售店的用电量。
绿色和平组织周三表示，苹果在供应链环保方面“迈出了重要一步”。
苹果表示，该计划将在目前至2020年期间减少逾2,000万吨温室气体排放。(完) (编译 徐文焰/王颖；审校 杜明霞/戴素萍)
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路透香港1月20日 - 路透旗下基点报导，消息人士指出，以中信集团 为首的财团以20.8亿美元收购美国速食业巨擘麦当劳中港业务多数股权一 案，已有三家银行签约提供长天期离岸贷款。 中国银行澳门分行、招商银行纽约分行以及中国信托商业银行为该笔 贷款的牵头行，中银澳门亦担任贷款代理行及担保品控管行。 消息人士指出，三家银行合作提供俱乐部贷款，当中包含多笔子贷款 。 1月9日，麦当劳表示已签订一纸20年协议，将中国大陆和香港业务控 制权益卖给中信股份 旗下的中信资本(持股32%)及私募股权业者 凯雷 (持股20%)。(完) 麦当劳中港业务控制权出售细节，请参考 贵金属报导 基本金属报导 全球金市 COMEX金持仓 伦敦金定盘 COMEX铜持仓 现货金 现货银 现货铂金 现货钯金 金属期市 LME库存
路透北京1月20日 - 针对辽宁省财政数据造假事件，中国财政部周五称，辽宁省相关市县主要通过虚构应税事项和纳税依据、虚假拆迁或转让土地等四种方式虚增财政收入。