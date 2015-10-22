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亚洲 | 2015年 10月 22日 星期四 10:03 BJT

澳新汇市：中国经济忧虑令澳新货币承压，关注欧洲央行会议

围绕中国经济的担忧重燃，打压包括铁矿石和铜在内的大宗商品价格以及拉美货币。这是澳元下跌的主要原因。

关注焦点是欧洲央行今日稍晚的政策会议。交易员称，若该央行维持政策不变，欧元将面临上行风险。

欧元兑澳元 报1.5709澳元，已经自上周低点1.5388回升。欧元兑新西兰元 报1.6824新西兰元，自上周低点涨大约0.03新西兰元。

新西兰元兑美元 跌至0.6730，周三为连续第四个交易日下跌。隔夜短暂跌破0.67。

支撑位在0.6644美元，此为自0.6235至0.6897涨势的38.2%回档位。(完)

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(编译 王兴亚；审校 杜明霞/李爽)

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