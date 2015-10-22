中国汇市：人民币早盘随中间价微跌，结售汇数据符合预期影响有限

* 人民币早盘随中间价微跌，整体波幅较之前明显收窄

* 在岸与离岸价差维持在200点子左右

* 外管局结售汇数据符合预期，影响有限

* 人民币料延续双向波动，直至纳入SDR评定结果揭晓

路透上海10月22日 - 人民币兑美元即期 周四早盘随中间价微跌，整体波幅较之前明显收窄。交易员称，外管局最新公布的三季度结售汇数据基本符合预期，对市场影响有限，预计人民币料将延续区间双向波动，直至人民币纳入SDR（特别提款权）评定结果揭晓。

他们并指出，因两地对人民币需求和看法并不一致，离岸CNH 与在岸价差近期扩至200个点子左右，套利资金虽虎视眈眈，但并不足惧，近期人民币汇率弹性有所上升，同时他们也忌惮央行的手段。若在岸推夜盘交易两地价差则可能收窄。

“这两天都没什么说头，没什么特别的因素，（人民币纳入）SDR评定结果出来之前都这样了吧，大家也都差不多这种预期。”一中资行交易员表示。

中国国家外汇管理局周四称，9月银行结售汇逆差6,953亿元；其中银行代客结售汇逆差7,296亿元，较8月的纪录高位下降。外管局副局长王小奕表示，目前市场外汇供求大体是平衡的，用储备短期干预汇市是正常的需要。而跨境资金流出增多和逆差扩大，这与811汇改没有直接的关系。

北京时间11:28，人民币兑美元 即期报6.3488元，上日收报6.3482元。今日人民币兑美元中间价 报6.3497元，上日中间价为6.3473元。人民币兑美元即期成交额 为70.17亿美元，上日半日为98亿美元。

全球汇市方面，欧元在欧洲央行周四会议召开前难以向上突破近期区间，欧洲央行此次会议或为其最终延扩量化宽松政策作铺垫。欧洲央行此次可能不会采取新的政策行动，该行在等待有关欧元区通胀前景的新数据。

中国外汇交易中心周四更新的11点人民币兑美元参考汇率为6.3485。外汇交易中心自8月24日开始，每天五次，分别为上午10点、11点、下午2点、3点和4点时发布一个参考汇率。

海外无本金交割远期外汇(NDF) 市场上，美元/人民币一年期品种 最新报在6.5125元, 上日尾盘为6.5095元。香港的离岸人民币兑美元即期 最新报在6.3695/6.3703元, 上一交易日尾盘报6.3685元。