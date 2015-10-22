中国汇市：人民币早盘随中间价微跌，结售汇数据符合预期影响有限

标题新闻：IMF总裁称2017年全球经济一大风险在于各国在税制、监管和贸易领域恶性竞争
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* 人民币早盘随中间价微跌，整体波幅较之前明显收窄
* 在岸与离岸价差维持在200点子左右
* 外管局结售汇数据符合预期，影响有限
* 人民币料延续双向波动，直至纳入SDR评定结果揭晓
路透上海10月22日 - 人民币兑美元即期 周四早盘随中间价微跌，整体波幅较之前明显收窄。交易员称，外管局最新公布的三季度结售汇数据基本符合预期，对市场影响有限，预计人民币料将延续区间双向波动，直至人民币纳入SDR（特别提款权）评定结果揭晓。
他们并指出，因两地对人民币需求和看法并不一致，离岸CNH 与在岸价差近期扩至200个点子左右，套利资金虽虎视眈眈，但并不足惧，近期人民币汇率弹性有所上升，同时他们也忌惮央行的手段。若在岸推夜盘交易两地价差则可能收窄。
“这两天都没什么说头，没什么特别的因素，（人民币纳入）SDR评定结果出来之前都这样了吧，大家也都差不多这种预期。”一中资行交易员表示。
中国国家外汇管理局周四称，9月银行结售汇逆差6,953亿元；其中银行代客结售汇逆差7,296亿元，较8月的纪录高位下降。外管局副局长王小奕表示，目前市场外汇供求大体是平衡的，用储备短期干预汇市是正常的需要。而跨境资金流出增多和逆差扩大，这与811汇改没有直接的关系。
北京时间11:28，人民币兑美元 即期报6.3488元，上日收报6.3482元。今日人民币兑美元中间价 报6.3497元，上日中间价为6.3473元。人民币兑美元即期成交额 为70.17亿美元，上日半日为98亿美元。
全球汇市方面，欧元在欧洲央行周四会议召开前难以向上突破近期区间，欧洲央行此次会议或为其最终延扩量化宽松政策作铺垫。欧洲央行此次可能不会采取新的政策行动，该行在等待有关欧元区通胀前景的新数据。
中国外汇交易中心周四更新的11点人民币兑美元参考汇率为6.3485。外汇交易中心自8月24日开始，每天五次，分别为上午10点、11点、下午2点、3点和4点时发布一个参考汇率。
海外无本金交割远期外汇(NDF) 市场上，美元/人民币一年期品种 最新报在6.5125元, 上日尾盘为6.5095元。香港的离岸人民币兑美元即期 最新报在6.3695/6.3703元, 上一交易日尾盘报6.3685元。
中国央行8月11日宣布完善人民币兑美元汇率中间价报价，以增强其市场化程度和基准性。自当日起做市商在每日银行间外汇市场开盘前，参考上日银行间外汇市场收盘汇率，综合考虑外汇供求情况以及国际主要货币汇率变化向中国外汇交易中心提供中间价报价，并一次性贬值近2%。（完） (发稿 张金栋; 审校 曾祥进)
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路透香港1月20日 - 路透旗下基点报导，消息人士指出，以中信集团 为首的财团以20.8亿美元收购美国速食业巨擘麦当劳中港业务多数股权一 案，已有三家银行签约提供长天期离岸贷款。 中国银行澳门分行、招商银行纽约分行以及中国信托商业银行为该笔 贷款的牵头行，中银澳门亦担任贷款代理行及担保品控管行。 消息人士指出，三家银行合作提供俱乐部贷款，当中包含多笔子贷款 。 1月9日，麦当劳表示已签订一纸20年协议，将中国大陆和香港业务控 制权益卖给中信股份 旗下的中信资本(持股32%)及私募股权业者 凯雷 (持股20%)。(完) 麦当劳中港业务控制权出售细节，请参考 贵金属报导 基本金属报导 全球金市 COMEX金持仓 伦敦金定盘 COMEX铜持仓 现货金 现货银 现货铂金 现货钯金 金属期市 LME库存
路透北京1月20日 - 针对辽宁省财政数据造假事件，中国财政部周五称，辽宁省相关市县主要通过虚构应税事项和纳税依据、虚假拆迁或转让土地等四种方式虚增财政收入。