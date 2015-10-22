台湾债市：五年券殖利率跌至一个半月新低，反应标债及美债利多

标题新闻：IMF总裁称2017年全球经济一大风险在于各国在税制、监管和贸易领域恶性竞争
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路透台北10月22日 - 台湾五年期104/13 公债殖利率周四早盘跌至一个半月低位，除因上日长券标售结果优于预期外，美债价格上日也同步反弹。交易员指出，市场资金泛滥但券又少，公债仍偏多看待。
盘初五年期公债殖利率触及0.7602%，创9月8日0.7500%以来的盘中新低。交易员指出，五年短券供给少，银行资金转而进场长券；此外，台湾经济持续低迷不振，目前仍不能排除12月央行再有降息的可能，令五年券殖利率持续向下。
〞昨天长券标的偏低，而且美债利率下蛮多的，目前资金仍多，殖利率回弹都很有限，〞一位小型商银交易员表示。
他们认为，上日长券标售完等于殖利率尾端定价，压制了10年券殖利率上扬的空间。虽然10年券104/12期 增额券将在明日开始发行前交易(when-issued)，不过预料不致偏离现券的行情太远。
交易员预估，今日五年公债104/13期殖利率区间在0.7500-0.7700%；10年公债104/12则在1.16-1.18%。
财政部昨日委托标售的20年期公债104/14 得标利率为1.843%，低于市场预估的1.85-1.90%区间，发行金额为300亿台币。
美国公债价格周三上涨，结束了之前的四日连跌，因股市下跌，日本出口数据令人失望，人们对全球经济增长的担忧重燃，打压了美国将很快升息的前景。
本地时间10:00时，104/13期殖利率跌1.1个基点至0.7620%，成交55.5亿台币；104/12期殖利率跌0.4个基点至1.1760%，成交29亿台币。
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