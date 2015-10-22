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亚洲 | 2015年 10月 22日 星期四 10:25 BJT

《汇市简讯》英镑兑日圆在小时图一目均衡云带陷于窄幅波动

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* 英镑兑日圆今日在亚洲汇市的波动区间较窄，介于在184.70-185.06日圆

* 汇率陷于184.68-185.11日圆小时图一目均衡云带，有可能向上突破

* 云带支撑来自于100小时移动均线水平184.76日圆以及200小时移动均线水平184.17日圆

* 小时图基准在185.13日圆之上，更高阻力位在200日移动均线水平185.40日圆

*英国央行货币政策委员会委员麦卡弗蒂言论强硬，以及有关欧洲央行进一步放松政策的言论为英镑带来支撑(完)

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全部现汇报价 (编译 孙国玉；审校 徐文焰)

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