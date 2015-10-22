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亚洲 | 2015年 10月 22日 星期四 10:17 BJT

台湾汇市：台币盘初实质汇价随韩元偏贬，留意陆股表现

路透台北10月22日 - 台币兑美元 周四盘初实质汇价偏贬。交易员指出，昨日陆股重挫阴影犹在，韩元兑美元走贬，使得台币表现偏弱，不过出口商的抛汇令台币获得支撑。

他们表示，下周美联储(FED)的联邦公开市场委员会(FOMC)将举行议息会议，此前美元空头料回补以降低风险，非美货币将承压，不过台币因有月底出口商抛汇力道挹注，贬值幅度料将有限。

“出口商很多，不过外商银行在买。”一位公股银行交易主管说。

另一外商银行交易员指出，今日陆股开盘后在平盘上下游走，盘中仍要关注指数变化。此外，今日有欧洲央行的政策会议，留意是否有进一步的宽松举措出炉。

台币早盘实质交易区间落在32.426-32.474；上日在32.345-32.488。

海外无本金交割远期外汇市场(NDF)方面，一个月期美元/台币换汇点溢价幅度较上日持平；目前一个月美元/台币远汇 报32.414/32.484，上日收在32.490。

本地时间10:09时，韩元兑美元 报1,136.8，上日收在1,132.5；至于美元指数 最新报价95.001。

交易员预测今日实质交易区间：

• 32.400-32.500

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--《全球汇市》欧元难以突破近期区间，投资者等待欧洲央行会议

--中国经济：习近平称中国经济不会硬着陆，经济进入“新常态” (完) (记者 董永年; 审校 杨淑祯)

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