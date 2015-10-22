全球金融：港交所称筹划＂伦港通＂，连接伦敦和香港大宗商品市场

路透香港10月22日 - 香港交易及结算所 宣布，正计划筹划＂伦港通＂，连接伦敦和香港大宗商品市场。港交所表示，在＂伦港通＂实施后，希望通过推出更多以人民币计价的商品期货产品来推动人民币国际化进程

港交所的全资附属公司香港期货交易所有限公司、香港期货结算有限公司、伦敦金属交易所（LME）及伦敦金属交易结算所（LME Clear）10月21日签署了合作备忘录，有意在期交所与LME之间建立交易通、以及在期货结算公司与伦敦金属交易结算所之间建立结算通（简称＂伦港通＂）。

这为中国国家主席习近平与英国首相卡梅伦在同日举行的一项仪式上，公布多项合作计划的其中一项。

港交所表示，若此项联通机制得以落实，期交所的合资格交易所参与者将可买卖LME产品，期货结算公司的合资格结算参与者也将可结算该等交易。惟此项目的运作模式仍在早期发展阶段，港交所需进一步研究始决定适合此项目的交易及结算安排。

＂此项联通机制将是连接香港与伦敦两大全球领先金融中心的重要桥梁，为香港的中介机构及投资者买卖LME产品提供一个方便、快捷、稳定的渠道。＂港交所主席周松岗称。

LME主席Brian Bender表示，亚洲是基本金属行业的主要供求来源之一，LME的业务与亚洲关系密切，在此联通计划落实后，LME与亚洲之间的关系将更加紧密。

港交所提供的补充资料指出，中国实施＂一带一路＂战略将会为商品市场带来巨大的商机。＂一带一路＂沿线涉及60多个国家，预计未来10年沿线相关国家与中国贸易额将达2.5万亿美元，其中相当比例将是大宗商品资源，发展潜力巨大。

此外，＂伦港通＂亦将令香港受益。香港本地中介机构将能更有效地爲其客户直接交易LME产品，在香港清算LME产品也将提高中介机构资本使用效率，而增加亚洲时段的交易流量将促进香港发展成为商品交易中心。这些都将进一步提升香港作为中国乃至亚洲投资者的风险管理中心和财富管理中心这一战略地位。

在＂伦港通＂实施后，港交所希望通过推出更多以人民币计价的商品期货产品来推动人民币国际化进程，因为推出人民币计价的商品期货产品不仅能够促进人民币在国际贸易与定价中的使用，也能够丰富离岸人民币市场的投资工具。

交易通及结算通的实施须待取得香港、英国及欧盟的监管批准方可落实。目前各方尚无签署任何正式协议，期交所、期货结算公司、LME与LME Clear将与有关监管机构商讨涉及的产品类别、操作模式、系统要求及其他相关事宜，并于适当时候向市场参与者提供最新消息。（完） (记者 梁慧仪; 审校 杨淑祯)