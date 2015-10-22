全球金融：港交所称筹划＂伦港通＂，连接伦敦和香港大宗商品市场

标题新闻：IMF总裁称2017年全球经济一大风险在于各国在税制、监管和贸易领域恶性竞争
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路透香港10月22日 - 香港交易及结算所 宣布，正计划筹划＂伦港通＂，连接伦敦和香港大宗商品市场。港交所表示，在＂伦港通＂实施后，希望通过推出更多以人民币计价的商品期货产品来推动人民币国际化进程
港交所的全资附属公司香港期货交易所有限公司、香港期货结算有限公司、伦敦金属交易所（LME）及伦敦金属交易结算所（LME Clear）10月21日签署了合作备忘录，有意在期交所与LME之间建立交易通、以及在期货结算公司与伦敦金属交易结算所之间建立结算通（简称＂伦港通＂）。
这为中国国家主席习近平与英国首相卡梅伦在同日举行的一项仪式上，公布多项合作计划的其中一项。
港交所表示，若此项联通机制得以落实，期交所的合资格交易所参与者将可买卖LME产品，期货结算公司的合资格结算参与者也将可结算该等交易。惟此项目的运作模式仍在早期发展阶段，港交所需进一步研究始决定适合此项目的交易及结算安排。
＂此项联通机制将是连接香港与伦敦两大全球领先金融中心的重要桥梁，为香港的中介机构及投资者买卖LME产品提供一个方便、快捷、稳定的渠道。＂港交所主席周松岗称。
LME主席Brian Bender表示，亚洲是基本金属行业的主要供求来源之一，LME的业务与亚洲关系密切，在此联通计划落实后，LME与亚洲之间的关系将更加紧密。
港交所提供的补充资料指出，中国实施＂一带一路＂战略将会为商品市场带来巨大的商机。＂一带一路＂沿线涉及60多个国家，预计未来10年沿线相关国家与中国贸易额将达2.5万亿美元，其中相当比例将是大宗商品资源，发展潜力巨大。
此外，＂伦港通＂亦将令香港受益。香港本地中介机构将能更有效地爲其客户直接交易LME产品，在香港清算LME产品也将提高中介机构资本使用效率，而增加亚洲时段的交易流量将促进香港发展成为商品交易中心。这些都将进一步提升香港作为中国乃至亚洲投资者的风险管理中心和财富管理中心这一战略地位。
在＂伦港通＂实施后，港交所希望通过推出更多以人民币计价的商品期货产品来推动人民币国际化进程，因为推出人民币计价的商品期货产品不仅能够促进人民币在国际贸易与定价中的使用，也能够丰富离岸人民币市场的投资工具。
交易通及结算通的实施须待取得香港、英国及欧盟的监管批准方可落实。目前各方尚无签署任何正式协议，期交所、期货结算公司、LME与LME Clear将与有关监管机构商讨涉及的产品类别、操作模式、系统要求及其他相关事宜，并于适当时候向市场参与者提供最新消息。（完） (记者 梁慧仪; 审校 杨淑祯)
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路透香港1月20日 - 路透旗下基点报导，消息人士指出，以中信集团 为首的财团以20.8亿美元收购美国速食业巨擘麦当劳中港业务多数股权一 案，已有三家银行签约提供长天期离岸贷款。 中国银行澳门分行、招商银行纽约分行以及中国信托商业银行为该笔 贷款的牵头行，中银澳门亦担任贷款代理行及担保品控管行。 消息人士指出，三家银行合作提供俱乐部贷款，当中包含多笔子贷款 。 1月9日，麦当劳表示已签订一纸20年协议，将中国大陆和香港业务控 制权益卖给中信股份 旗下的中信资本(持股32%)及私募股权业者 凯雷 (持股20%)。(完) 麦当劳中港业务控制权出售细节，请参考 贵金属报导 基本金属报导 全球金市 COMEX金持仓 伦敦金定盘 COMEX铜持仓 现货金 现货银 现货铂金 现货钯金 金属期市 LME库存
路透北京1月20日 - 针对辽宁省财政数据造假事件，中国财政部周五称，辽宁省相关市县主要通过虚构应税事项和纳税依据、虚假拆迁或转让土地等四种方式虚增财政收入。