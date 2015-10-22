基金产业：美国债券基金10月14日当周自7月来首次录得资金流入

路透纽约10月21日 - 美国投资公司协会(ICI)周三公布的数据显示，截至10月14日当周，美国共同基金的投资者向债券基金投资24亿美元，为7月22日当周以来资金首次流入债券基金，因市场预期美国联邦储备理事会(美联储/FED)可能将把升息推迟至明年。

ICI公布的数据显示，多数资金流向应税债券基金，免税市政债券基金吸引了6.17亿美元，为资金连续第二周流入。

据ICI数据，股票基金流出15亿美元资金，一反上周温和流入3.26亿美元的趋势。

专注于投资美国股票的基金流出14亿美元，为连续第三周流出，专注于外国股票的基金仅流出2,800万美元，为五周来首次流出。

投资顾问机构Alan B. Lancz & Associates Inc总裁Alan Lancz称，鉴于全球经济滑坡，美联储9月会议记录可能令投资者怀疑美联储今年可能不会升息。

Lancz称，这一市场人气可能有利于债券基金的需求。升息料将打压债券价格。

既能投资股票又能投资固定收益证券的混合基金，吸引了3,400万美元的少量新资金，为7月22日当周以来首次资金流入。(完)