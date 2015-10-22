基金产业：美国债券基金10月14日当周自7月来首次录得资金流入

中国外汇：银行结售汇统计将增加远期差额交割和掉期存量交易统计--外管局
路透北京1月20日 - 中国国家外汇管理局周五称，近日发布通知调整银行结售汇统计报表，目的是完善银行结售汇统计，提高外汇市场数据透明度。通知的主要内容包括丰富衍生产品业务统计指标，增加远期差额交割和掉期交易存量统计；提升数据报送电子化水平；以及整合统计制度管理文件。
路透纽约10月21日 - 美国投资公司协会(ICI)周三公布的数据显示，截至10月14日当周，美国共同基金的投资者向债券基金投资24亿美元，为7月22日当周以来资金首次流入债券基金，因市场预期美国联邦储备理事会(美联储/FED)可能将把升息推迟至明年。
ICI公布的数据显示，多数资金流向应税债券基金，免税市政债券基金吸引了6.17亿美元，为资金连续第二周流入。
据ICI数据，股票基金流出15亿美元资金，一反上周温和流入3.26亿美元的趋势。
专注于投资美国股票的基金流出14亿美元，为连续第三周流出，专注于外国股票的基金仅流出2,800万美元，为五周来首次流出。
投资顾问机构Alan B. Lancz & Associates Inc总裁Alan Lancz称，鉴于全球经济滑坡，美联储9月会议记录可能令投资者怀疑美联储今年可能不会升息。
Lancz称，这一市场人气可能有利于债券基金的需求。升息料将打压债券价格。
既能投资股票又能投资固定收益证券的混合基金，吸引了3,400万美元的少量新资金，为7月22日当周以来首次资金流入。(完)
(编译 于春红; 审校 王兴亚)
路透北京1月20日 - 中国国家外汇管理局周五称，近日发布通知调整银行结售汇统计报表，目的是完善银行结售汇统计，提高外汇市场数据透明度。通知的主要内容包括丰富衍生产品业务统计指标，增加远期差额交割和掉期交易存量统计；提升数据报送电子化水平；以及整合统计制度管理文件。
消息人士表示，新债发行数量估计为35.6万亿(兆)日圆(3,094亿美元)，即将到来的财政年度计画发行量为34.4万亿日圆；消息人士要求匿名，因估计数字尚未定案。
路透北京1月20日 - 中国国务院周五发布意见称，将加快制度创新，营造包容支持创业创新和推动传统产业提质增效的制度环境。其中包括优化金融支持体系，调整完善创业投资法规政策，激励引导创投机构加大对新创办企业的投入比重；建立健全知识产权质押登记公示系统，研究设立国家级无形资产转让交易平台。