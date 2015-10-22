韩国金融市场：韩股和韩元因中国疑虑而下跌；惟跌势受限

标题新闻：IMF总裁称2017年全球经济一大风险在于各国在税制、监管和贸易领域恶性竞争
路透1月20日 - 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本 。欲浏览英文报导全文，请点选
晶片厂商SK海力士 股价跌4.3%，英特尔在中国进行记忆体晶片产能新投资，以及Western Digital收购SanDisk，令投资人忧心竞争可能加剧。
接近盘中中段时，外资在主板卖超韩股1,382亿韩元，料将连续第二日卖超。
KOSPI 200指标核心股 下跌0.3%，KOSDAQ指数 下跌0.6%。
三年期韩国公债12月期货 下跌0.01点至109.63。
0204GMT 上日收市价
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韩元/美元 1,136.6 1,132.5
日圆/韩元 9.4787/837 9.4946
韩国公债期货 * 109.63 109.64
韩国综合股价指数 2,033.80 2,042.98
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* 为三年期公债近月期约报价。
(附注：韩元即港台惯用的韩圜)。
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如欲浏览韩国公债期货主力合约报价，请点选 (完)
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法股CAC-40指数 (编译 戴素萍/李爽/李婷仪 审校 王兴亚/张若琪)
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路透香港1月20日 - 路透旗下基点报导，消息人士指出，以中信集团 为首的财团以20.8亿美元收购美国速食业巨擘麦当劳中港业务多数股权一 案，已有三家银行签约提供长天期离岸贷款。 中国银行澳门分行、招商银行纽约分行以及中国信托商业银行为该笔 贷款的牵头行，中银澳门亦担任贷款代理行及担保品控管行。 消息人士指出，三家银行合作提供俱乐部贷款，当中包含多笔子贷款 。 1月9日，麦当劳表示已签订一纸20年协议，将中国大陆和香港业务控 制权益卖给中信股份 旗下的中信资本(持股32%)及私募股权业者 凯雷 (持股20%)。(完) 麦当劳中港业务控制权出售细节，请参考 贵金属报导 基本金属报导 全球金市 COMEX金持仓 伦敦金定盘 COMEX铜持仓 现货金 现货银 现货铂金 现货钯金 金属期市 LME库存
路透北京1月20日 - 针对辽宁省财政数据造假事件，中国财政部周五称，辽宁省相关市县主要通过虚构应税事项和纳税依据、虚假拆迁或转让土地等四种方式虚增财政收入。