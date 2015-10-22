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亚洲 | 2015年 10月 22日 星期四 10:34 BJT

标题新闻：三星电子考虑回购股份，作为集团提振股东价值整体举措的一部分--韩国经济新闻

以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选

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