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亚洲 | 2015年 10月 22日 星期四 10:42 BJT

****敬告客户：印度金融市场10月22日因公共假期休市****

亲爱的客户，您好：

印度金融市场10月22日(周四)因公共假期休市，10月23日（周五）正常工作时间恢复交易。

如有任何建议或者意见，请发邮件给guijuan.qu1@thomsonreuters.com (完)

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