韩国热股：三星工程建设计划供股1.2万亿韩元，股价一度跌逾20%

标题新闻：IMF总裁称2017年全球经济一大风险在于各国在税制、监管和贸易领域恶性竞争
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路透首尔10月22日 - 三星工程建设 录得1.5万亿韩元(13亿美元)的季度营业亏损，指称计划供股约1.2万亿(兆)韩元，这带动其股价大跌。
三星工程建设还计划出售其总部，该总部的帐面价值为3,500亿韩元。该公司是三星集团 的建筑分支。
包括沙特阿拉伯Shaybah油田综合油气设施在内的中东项目带来了不可预测的成本和风险，而且三星工程建设称在应对大型综合项目时“缺少准备和能力”，导致其出现亏损。
在周四早盘交易中，三星工程建设大跌15.5%，盘中一度重挫23.7%。
分析师称，三星工程建设在与韩国其他建筑企业竞争时，透过割喉价赢得一些项目合同，同时油价下跌挤压了中东石油生产商的投资，并侵蚀了建设工程的利润率。(完)
(编译 于春红; 审校 杜明霞)
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路透香港1月20日 - 路透旗下基点报导，消息人士指出，以中信集团 为首的财团以20.8亿美元收购美国速食业巨擘麦当劳中港业务多数股权一 案，已有三家银行签约提供长天期离岸贷款。 中国银行澳门分行、招商银行纽约分行以及中国信托商业银行为该笔 贷款的牵头行，中银澳门亦担任贷款代理行及担保品控管行。 消息人士指出，三家银行合作提供俱乐部贷款，当中包含多笔子贷款 。 1月9日，麦当劳表示已签订一纸20年协议，将中国大陆和香港业务控 制权益卖给中信股份 旗下的中信资本(持股32%)及私募股权业者 凯雷 (持股20%)。(完) 麦当劳中港业务控制权出售细节，请参考 贵金属报导 基本金属报导 全球金市 COMEX金持仓 伦敦金定盘 COMEX铜持仓 现货金 现货银 现货铂金 现货钯金 金属期市 LME库存
路透北京1月20日 - 针对辽宁省财政数据造假事件，中国财政部周五称，辽宁省相关市县主要通过虚构应税事项和纳税依据、虚假拆迁或转让土地等四种方式虚增财政收入。