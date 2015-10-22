韩国热股：三星工程建设计划供股1.2万亿韩元，股价一度跌逾20%

路透首尔10月22日 - 三星工程建设 录得1.5万亿韩元(13亿美元)的季度营业亏损，指称计划供股约1.2万亿(兆)韩元，这带动其股价大跌。

三星工程建设还计划出售其总部，该总部的帐面价值为3,500亿韩元。该公司是三星集团 的建筑分支。

包括沙特阿拉伯Shaybah油田综合油气设施在内的中东项目带来了不可预测的成本和风险，而且三星工程建设称在应对大型综合项目时“缺少准备和能力”，导致其出现亏损。

在周四早盘交易中，三星工程建设大跌15.5%，盘中一度重挫23.7%。

分析师称，三星工程建设在与韩国其他建筑企业竞争时，透过割喉价赢得一些项目合同，同时油价下跌挤压了中东石油生产商的投资，并侵蚀了建设工程的利润率。(完)