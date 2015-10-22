更新版 1-巴西央行：维持利率不变，旨在避免加深经济衰退

中国外汇：银行结售汇统计将增加远期差额交割和掉期存量交易统计--外管局
路透北京1月20日 - 中国国家外汇管理局周五称，近日发布通知调整银行结售汇统计报表，目的是完善银行结售汇统计，提高外汇市场数据透明度。通知的主要内容包括丰富衍生产品业务统计指标，增加远期差额交割和掉期交易存量统计；提升数据报送电子化水平；以及整合统计制度管理文件。
分析师将上述变化解读为，如果雷亚尔走软进一步影响到通胀预期，央行可能会升息。但多数人认为升息的可能性依然很小。
“央行重新提到‘警惕’一词...让升息敞开大门，尽管这种可能性不大，”Banco Fator的经济学家在报告中称。
巴西央行押注经济衰退将抑制通胀。对经济学家的调查显示，投资骤减和信心下降可能导致巴西经济今年萎缩3%。
一些分析师直到最近还表示，巴西央行应该仿效俄罗斯和土耳其等新兴市场国家的做法，选择“大幅度”升息来阻止潜伏的货币危机。
巴西雷亚尔 最近数月的剧烈波动加大了通胀压力。
巴西央行总裁托比尼(Alexandre Tombini)承认，雷亚尔走软威胁到央行控制通胀的主要目标，但他也称，汇价波动或许是暂时的，央行暂时不会改变策略。
尽管经济陷入衰退，但巴西的通胀率已升至接近10%，为逾10年来最高。(完)
(编译 郑茵/汪红英；审校 王丽鑫/王兴亚)
路透北京1月20日 - 中国国家外汇管理局周五称，近日发布通知调整银行结售汇统计报表，目的是完善银行结售汇统计，提高外汇市场数据透明度。通知的主要内容包括丰富衍生产品业务统计指标，增加远期差额交割和掉期交易存量统计；提升数据报送电子化水平；以及整合统计制度管理文件。
消息人士表示，新债发行数量估计为35.6万亿(兆)日圆(3,094亿美元)，即将到来的财政年度计画发行量为34.4万亿日圆；消息人士要求匿名，因估计数字尚未定案。
路透北京1月20日 - 中国国务院周五发布意见称，将加快制度创新，营造包容支持创业创新和推动传统产业提质增效的制度环境。其中包括优化金融支持体系，调整完善创业投资法规政策，激励引导创投机构加大对新创办企业的投入比重；建立健全知识产权质押登记公示系统，研究设立国家级无形资产转让交易平台。