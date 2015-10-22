更新版 1-巴西央行：维持利率不变，旨在避免加深经济衰退

分析师将上述变化解读为，如果雷亚尔走软进一步影响到通胀预期，央行可能会升息。但多数人认为升息的可能性依然很小。

“央行重新提到‘警惕’一词...让升息敞开大门，尽管这种可能性不大，”Banco Fator的经济学家在报告中称。

巴西央行押注经济衰退将抑制通胀。对经济学家的调查显示，投资骤减和信心下降可能导致巴西经济今年萎缩3%。

一些分析师直到最近还表示，巴西央行应该仿效俄罗斯和土耳其等新兴市场国家的做法，选择“大幅度”升息来阻止潜伏的货币危机。

巴西雷亚尔 最近数月的剧烈波动加大了通胀压力。

巴西央行总裁托比尼(Alexandre Tombini)承认，雷亚尔走软威胁到央行控制通胀的主要目标，但他也称，汇价波动或许是暂时的，央行暂时不会改变策略。

尽管经济陷入衰退，但巴西的通胀率已升至接近10%，为逾10年来最高。(完)