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亚洲 | 2015年 10月 22日 星期四 11:09 BJT

《汇市简讯》澳元兑美元摆脱近期区间低点，加速反弹

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*新兴市场/商品货币走势转折成亚洲汇市焦点

*新西兰元起初领先，而后印尼卢比反弹带来更大动力

*在近期区间底部看空的投资人现尝到了苦果

*澳元兑美元日内涨0.28%，最新报0.7228美元，但落后于新西兰元兑美元(涨0.9%) 澳元兑美元

*澳元兑其他主要货币上涨，澳元兑日圆涨0.3%，欧元兑澳元跌0.3%

*强劲的澳洲国民银行季度商业调查是利好，但非主导因素(完)

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全部现汇报价 (编译 孙国玉；审校 王颖)

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