中国新债：宁夏下周四将招标发行总额161.28亿元一般及专项地方债

路透上海10月22日 - 中国宁夏回族自治区财政厅周四公告，将于下周四(29日)招标发行总额161.2776亿元人民币的地方债，其中一般债规模95.1011亿元，专项债分两批，分别为59.1765亿元和7亿元。

上述一般地方债为宁夏今年第三批一般债，含19亿元新增债券、76.1011亿元一般债券；期限包括三年、五年、七年和10年，三、五、七年计划发行规模均为25亿元，10年为20.1011亿元。

此外，宁夏今年第一批专项债含新增债券6亿元、置换债券53.1765亿元，三、五、七、10年期计划发行规模分别为20亿元、15亿元、15亿元和9.1765亿元；第二批专项债全部为新增债券，含七年、10年两个品种，计划发行规模各为2亿元和5亿元。

具体招标时间上，一般债为10月29日下午14:00-14:40，专项债第一批为15:00-15:40，第二批为16:30-16:40；三批债均自10月30日起发行并计息，11月3日发行结束。大公国际资信评估有限公司对上述债券的评级均为AAA。

上述债券采用单一价格荷兰式招标方式，标的为利率。投标区间均为招标日前一至五个工作日，中债银行间固定利率国债收益率曲线中，同期限国债收益率算术平均值与该平均值上浮15%之间。

在今年地方债招标启动初期，中标利率多为五日均值，即下限或贴近下限1-2个基点(bp)定位。不过随着发行量的增加，利率较下限加点势头开始扩大。其中8月7日招标的辽宁10年专项债甚至未招满，利率高至上限，为地方债逾四年来首现流标。

而9月10日招标的江苏三年专项债中标利率较下限上浮31个bp，则创今年以来公开招标地方债除流标一期外的上浮幅度新高。(完)

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here (发稿 吕雯瑾；; 审校 杨淑祯)