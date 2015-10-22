全球金融：瑞士向国内两大银行提出严格的资本要求

中国外汇：银行结售汇统计将增加远期差额交割和掉期存量交易统计--外管局
路透北京1月20日 - 中国国家外汇管理局周五称，近日发布通知调整银行结售汇统计报表，目的是完善银行结售汇统计，提高外汇市场数据透明度。通知的主要内容包括丰富衍生产品业务统计指标，增加远期差额交割和掉期交易存量统计；提升数据报送电子化水平；以及整合统计制度管理文件。
杠杆比率旨在给债务水平设定上限，限制银行冒险行为。银行业者还必须至少持有相当于总资本5%的或有可转债，以便在紧急情况下提供支持。
瑞士央行称，该国需要在设定严格资本要求方面起到带头作用。瑞士央行与瑞士财政部协同制定这一新规则。
“新举措将大幅强化瑞士银行体系的韧劲，”瑞士央行总裁乔丹在记者会上表示。“我们预计不会对瑞士经济产生负面影响。”
政府对一级普通股资本比率的要求维持在风险加权资产10%的水准，但将应对危机的资本比例要求由6%提高至14.3%。
财政部将就新规定举行听证会，并在2016年第一季前向政府提交法令文本。
瑞士信贷执行长Tidjane Thiam周三对分析师表示，这些要求完全与该行计划一致。
该行计划到2017年底，杠杆比率为5-6%。
瑞银称，将在该法令生效时达到瑞士资本新规的要求。(完) (编译 王颖/李爽 审校 杜明霞/许娜)
路透北京1月20日 - 中国国家外汇管理局周五称，近日发布通知调整银行结售汇统计报表，目的是完善银行结售汇统计，提高外汇市场数据透明度。通知的主要内容包括丰富衍生产品业务统计指标，增加远期差额交割和掉期交易存量统计；提升数据报送电子化水平；以及整合统计制度管理文件。
消息人士表示，新债发行数量估计为35.6万亿(兆)日圆(3,094亿美元)，即将到来的财政年度计画发行量为34.4万亿日圆；消息人士要求匿名，因估计数字尚未定案。
路透北京1月20日 - 中国国务院周五发布意见称，将加快制度创新，营造包容支持创业创新和推动传统产业提质增效的制度环境。其中包括优化金融支持体系，调整完善创业投资法规政策，激励引导创投机构加大对新创办企业的投入比重；建立健全知识产权质押登记公示系统，研究设立国家级无形资产转让交易平台。