全球金融：瑞士向国内两大银行提出严格的资本要求

杠杆比率旨在给债务水平设定上限，限制银行冒险行为。银行业者还必须至少持有相当于总资本5%的或有可转债，以便在紧急情况下提供支持。

瑞士央行称，该国需要在设定严格资本要求方面起到带头作用。瑞士央行与瑞士财政部协同制定这一新规则。

“新举措将大幅强化瑞士银行体系的韧劲，”瑞士央行总裁乔丹在记者会上表示。“我们预计不会对瑞士经济产生负面影响。”

政府对一级普通股资本比率的要求维持在风险加权资产10%的水准，但将应对危机的资本比例要求由6%提高至14.3%。

财政部将就新规定举行听证会，并在2016年第一季前向政府提交法令文本。

瑞士信贷执行长Tidjane Thiam周三对分析师表示，这些要求完全与该行计划一致。

该行计划到2017年底，杠杆比率为5-6%。