版本:
中国
亚洲 | 2015年 10月 23日 星期五 07:17 BJT

****主要国家经济指标预测--10月23日****

以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程：   

    GMT时间   经济指标/活动                       公布时段     预估值       前值
    10月23日(五)
    0135 日本日经制造业采购经理人指数(PMI)        10月初值         --       51.0
    0700 法国Markit制造业PMI                      10月初值       50.2       50.6
                   服务业PMI                                     51.6       51.9
                   综合PMI                                         --       51.9
    0730 德国Markit制造业PMI                      10月初值       51.6       52.3
                   服务业PMI                                     53.9       54.1
                   综合PMI                                         --       54.1
    0800 欧元区Markit制造业PMI                    10月初值       51.7       52.0
                     服务业PMI                                   53.5       53.7
                     综合PMI                                     53.4       53.6
    0800 意大利工业订单(经季节调整，较前月)            8月         --      +0.6%
                       (未经季节调整，较上年同期)                  --     +10.4%
    0800 意大利工业销售(经季节调整，较前月)            8月         --      -1.1%
                       (未经季节调整，较上年同期)                  --      +2.3%
    0900 意大利零售销售(经季节调整，较前月)            8月         --      +0.4%
                     　(未经季节调整，较上年同期)                  --      +1.7%
    1000 意大利薪资通胀(较前月)                        9月         --       持平
                       (较上年同期)                                --   　 +1.2%
    1230 加拿大消费者物价指数(CPI)(较前月)             9月      -0.1%       持平
                              (较上年同期)                      +1.1%      +1.3%
               央行核心CPI(较前月)                              +0.3%      +0.2%
                      (较上年同期)                              +2.1%      +2.1%
    1345 美国Markit制造业PMI                      10月初值       52.8       53.1

    附：主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表：
    
    GMT时间   经济指标/活动                       公布时段      现值      预估值 
    10月21日(三)
    2350 日本投资外国债券(亿日圆)                     前周   买入4,915        --  
         外国投资日本股票(亿日圆)                              卖出293        --
        
    10月22日(四)
    0645 法国企业景气指数                             10月       正103     正103
    0800 意大利对非欧盟地区贸易收支(亿欧元)        9月初值   顺差14.29        --
    0830 英国零售销售(较前月)                          9月       +1.9%     +0.3%
                     (较上年同期)                                +6.5%     +4.8%
             扣除能源的零售销售(较前月)                          +1.7%     +0.3%
                               (较上年同期)                      +5.9%     +4.6%
    1145 欧洲央行利率决定(再融资利率)                 10月       0.05%        --
                         (存款利率)                             负0.2%        --
    1230 加拿大零售销售(较前月)                        8月       +0.5%     +0.1% 
               扣除汽车的零售销售(较前月)                         持平     +0.1%
    1230 美国一周初请失业金人数(万人)         10月17日当周        25.9      26.5 
                             四周均值(万人)                       26.3        --
                   续请失业金人数(万人)       10月10日当周       217.0     218.8
    1300 美国联邦住房金融局(FHFA)房屋价格(较前月)      8月       +0.3%        --
                                     (较上年同期)                +5.5%        --
    1400 欧元区消费者信心指数                     10月初值       负7.7    负7.35
    1400 美国成屋销售年率(万户)                        9月         555       538
             成屋销售(较前月)                                    +4.7%     +1.4%
    1400 美国领先指标(较前月)                          9月       -0.2%      持平
    1500 美国堪萨斯城联储制造业综合指数               10月         负1        --
    2300 韩国国内生产总值(GDP)初值(较上季)          第三季       +1.2%     +1.0%
                                  (较上年同期)                   +2.6%     +2.5%
    (完)

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐