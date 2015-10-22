主要国家经济指标预测--10月23日****

标题新闻：IMF总裁称2017年全球经济一大风险在于各国在税制、监管和贸易领域恶性竞争
路透1月20日 - 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本 。欲浏览英文报导全文，请点选
以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 10月23日(五) 0135 日本日经制造业采购经理人指数(PMI) 10月初值 -- 51.0 0700 法国Markit制造业PMI 10月初值 50.2 50.6 服务业PMI 51.6 51.9 综合PMI -- 51.9 0730 德国Markit制造业PMI 10月初值 51.6 52.3 服务业PMI 53.9 54.1 综合PMI -- 54.1 0800 欧元区Markit制造业PMI 10月初值 51.7 52.0 服务业PMI 53.5 53.7 综合PMI 53.4 53.6 0800 意大利工业订单(经季节调整，较前月) 8月 -- +0.6% (未经季节调整，较上年同期) -- +10.4% 0800 意大利工业销售(经季节调整，较前月) 8月 -- -1.1% (未经季节调整，较上年同期) -- +2.3% 0900 意大利零售销售(经季节调整，较前月) 8月 -- +0.4% (未经季节调整，较上年同期) -- +1.7% 1000 意大利薪资通胀(较前月) 9月 -- 持平 (较上年同期) -- +1.2% 1230 加拿大消费者物价指数(CPI)(较前月) 9月 -0.1% 持平 (较上年同期) +1.1% +1.3% 央行核心CPI(较前月) +0.3% +0.2% (较上年同期) +2.1% +2.1% 1345 美国Markit制造业PMI 10月初值 52.8 53.1 附：主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 现值 预估值 10月21日(三) 2350 日本投资外国债券(亿日圆) 前周 买入4,915 -- 外国投资日本股票(亿日圆) 卖出293 -- 10月22日(四) 0645 法国企业景气指数 10月 正103 正103 0800 意大利对非欧盟地区贸易收支(亿欧元) 9月初值 顺差14.29 -- 0830 英国零售销售(较前月) 9月 +1.9% +0.3% (较上年同期) +6.5% +4.8% 扣除能源的零售销售(较前月) +1.7% +0.3% (较上年同期) +5.9% +4.6% 1145 欧洲央行利率决定(再融资利率) 10月 0.05% -- (存款利率) 负0.2% -- 1230 加拿大零售销售(较前月) 8月 +0.5% +0.1% 扣除汽车的零售销售(较前月) 持平 +0.1% 1230 美国一周初请失业金人数(万人) 10月17日当周 25.9 26.5 四周均值(万人) 26.3 -- 续请失业金人数(万人) 10月10日当周 217.0 218.8 1300 美国联邦住房金融局(FHFA)房屋价格(较前月) 8月 +0.3% -- (较上年同期) +5.5% -- 1400 欧元区消费者信心指数 10月初值 负7.7 负7.35 1400 美国成屋销售年率(万户) 9月 555 538 成屋销售(较前月) +4.7% +1.4% 1400 美国领先指标(较前月) 9月 -0.2% 持平 1500 美国堪萨斯城联储制造业综合指数 10月 负1 -- 2300 韩国国内生产总值(GDP)初值(较上季) 第三季 +1.2% +1.0% (较上年同期) +2.6% +2.5% (完)
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路透香港1月20日 - 路透旗下基点报导，消息人士指出，以中信集团 为首的财团以20.8亿美元收购美国速食业巨擘麦当劳中港业务多数股权一 案，已有三家银行签约提供长天期离岸贷款。 中国银行澳门分行、招商银行纽约分行以及中国信托商业银行为该笔 贷款的牵头行，中银澳门亦担任贷款代理行及担保品控管行。 消息人士指出，三家银行合作提供俱乐部贷款，当中包含多笔子贷款 。 1月9日，麦当劳表示已签订一纸20年协议，将中国大陆和香港业务控 制权益卖给中信股份 旗下的中信资本(持股32%)及私募股权业者 凯雷 (持股20%)。(完) 麦当劳中港业务控制权出售细节，请参考 贵金属报导 基本金属报导 全球金市 COMEX金持仓 伦敦金定盘 COMEX铜持仓 现货金 现货银 现货铂金 现货钯金 金属期市 LME库存
路透北京1月20日 - 针对辽宁省财政数据造假事件，中国财政部周五称，辽宁省相关市县主要通过虚构应税事项和纳税依据、虚假拆迁或转让土地等四种方式虚增财政收入。